X!

Hase ja Volodin kogusid lühikavas esmakordselt üle 80 punkti

OM2026
{{1771150140000 | amCalendar}}
Minerva Fabienne Hase - Nikita Volodin
Minerva Fabienne Hase - Nikita Volodin Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
OM2026

Milano Cortina taliolümpiamängudel asusid iluuisutamise paarissõidus lühikava järel liidripositsioonile Saksamaad esindavad Minerva Fabienne Hase - Nikita Volodin, kes ületasid oma karjääris esmakordselt 80 punkti piiri.

Mullu Tallinnas Euroopa meistriks tulnud Saksamaa paar kogus oma tippmarki tähistavad 80,01 punkti. Neile järgnevad Gruusia iluuisutajad Anastassia Metelkina - Luka Berulava (75,46) ja Kanada paar Lia Pereira - Trennt Michaud 74,60 punktiga.

Paarissõidu valitsevad maailmameistrid Riku Miura ja Ryuichi Kihara, kes Milano Cortina võistkonnavõistlusel said esikoha nii lühikavas kui vabakavas, piirdusid pühapäeval 73,11 punktiga.

Alt läksid ka tiitlikaitsjad ja 84,41 punktiga maailmarekordit omavad Wenjing Sui ja Cong Han, kelle saagiks jäi pühapäeval 72,66 punkti.

Enne võistlust:

Paarissõidu lühikava algab ETV+ kanalil pärast seda, kui freestyle-suusataja Henry Sildaru on Big Airi võistluse kvalifikatsioonis oma teise hüppe sooritanud.

Maailma parimad iluuisupaarid on taliolümpial juba korra jääl käinud ning valitsevad maailmameistrid Riku Miura ja Ryuichi Kihara teenisid võistkonnavõistlusel lühikavas kindla võidu. Lisaks olid jaapanlased parimad ka vabakavas.

Nemad lähevad pühapäeval jääle eelviimasena, see au jääb hoopis mullu Tallinnas Euroopa meistriks tulnud Saksamaa paarile Minerva Fabienne Hase - Nikita Volodin. Lisaks neile kahele paarile esinevad viimases grupis veel itaallased Sara Conti ja Niccolo Macii ning grusiinid Anastasiia Metelkina ja Luka Berulava.

Võistlustules on ka neli aastat tagasi Pekingis olümpiavõitjaks tulnud hiinlased Wenjing Sui ja Cong Han, kes esitavad oma lühikava teisena.

Paarid esitavad vabakava esmaspäeva õhtul.

Toimetaja: ERR Sport

