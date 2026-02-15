TÄNA OTSE | Naiskiiruisutajad jahivad 500 meetri distantsil võitu

Milano Cortina taliolümpiamängudel jagatakse välja medalikomplekt naiste kiiruisutamise 500 meetri distantsil. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 20.30, kommenteerivad Helar Osila ja Mart Markus.

500 meetri distantsil läheb rajale 31 võistlejat, britt Ellia Smeding sõidab Milano areenil üksinda.

Maailma tipud on kenasti olümpiamängudel kohal ja viimases paaris lähevad vastamisi Pekingi olümpiavõitja Erin Jackson ning Hollandi täht Femke Kok, kes üritab oma 1000 meetri hõbemedalile lisada karjääri esimese olümpiavõidu.

Muuhulgas jahivad OM-kulda hollandlannad Anna Boersma ja Jutta Leerdam, Pekingis hõbeda pälvinud jaapanlanna Miho Takagi ning valitsev Euroopa meister, poolatar Kaja Ziomek-Nogal.