Hollandlannad said ka 500 meetri distantsil kaksikvõidu

Femke Kok
Femke Kok Autor/allikas: SCANPIX/AP
Milano Cortina taliolümpiamängudel krooniti naiste kiiruisutamise 500 meetri distantsil uue olümpiarekordiga võitjaks Femke Kok.

Viimases paaris koos Pekingi olümpial selle distantsi võitnud ameeriklanna Erin Jacksoniga uisutanud Kok läbis ringi ajaga 36,49, mis tähistab uut olümpiarekordit. Hollandile tõi kaksikvõidu mõned päevad varem poole pikema distantsi võitnud Jutta Leerdam (+0,66).

Pronksi viib 37,27 välja uisutanud Miho Takagi Jaapanisse, vaid kolme sajandiksekundiga jäi medalita kodupubliku lootus Serena Pergher. Tiitlikaitsja Jackson pidi leppima viienda kohaga (+0,83). Sama medalikolmik oli ka 1000 meetri distantsil, lihtsalt siis edestas Leerdam hõbeda saanud Koki 28 sajandikuga.

Nii Hollandi kui Itaalia naised on neil mängudel võitnud kaks kiiruisukulda, neljast distantsist kolmel on sündinud olümpiarekord.

Enne võistlust:

500 meetri distantsil läheb rajale 31 võistlejat, britt Ellia Smeding sõidab Milano areenil üksinda.

Maailma tipud on kenasti olümpiamängudel kohal ja viimases paaris lähevad vastamisi Pekingi olümpiavõitja Erin Jackson ning Hollandi täht Femke Kok, kes üritab oma 1000 meetri hõbemedalile lisada karjääri esimese olümpiavõidu.

Muuhulgas jahivad OM-kulda hollandlannad Anna Boersma ja Jutta Leerdam, Pekingis hõbeda pälvinud jaapanlanna Miho Takagi ning valitsev Euroopa meister, poolatar Kaja Ziomek-Nogal.

Toimetaja: ERR Sport

