X!

Jaapani lumelaudur teenis kulla, eurooplased tagaplaanil

OM2026
Yuto Totsuka
Yuto Totsuka Autor/allikas: SCANPIX / /IPA/SIPA
OM2026

Milano Cortina olümpiamängude lumelauaspordi meeste rennisõidu võitis jaapanlane Yuto Totsuka (95,00), kes edestas austraallast Scotty Jamesi (93,50) ja koondisekaaslast Ryusei Yamadat (92,00).

Kvalifikatsioonis parimat sooritust näidanud James kukkus oma esimeses võistlussõidus ja 92,00 punktiga asus liidriks Yamada. Teises voorus näitas aga viie aasta tagune maailmameister Totsuka 95,00 punkti väärilist sooritust ja James hõivas 92,50 punktiga teise koha.

Kolmandas voorus enam esikolmikus muudatusi ei tehtud, kuigi Yamada kordas oma avavooru tulemust. Pekingi olümpiavõitja Ayumu Hirano sai enam-vähem tulemuse 86,50 kirja vaid teises voorus ja see tõi talle seitsmenda koha.

Tosina finalisti hulgas polnud ainsatki Euroopa lumelaudurit. Parimana sai Jonas Hasler kvalifikatsioonis 16. koha.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

olümpiauudised

23:30

Jaapani lumelaudur teenis kulla, eurooplased tagaplaanil

22:48

Soome hokikoondis korraldas olümpial tõelise purustustöö

22:31

Norra naised kasutasid Rootsi ebaõnne ära, eestlannad said 13. koha Uuendatud

22:30

Braathen tõi Brasiiliale suurslaalomis ajaloolise olümpiakulla Uuendatud

22:30

Marten Liivil ei õnnestunud olümpial ka 500 meetrit Uuendatud

22:30

Kirkeeide võitis noorte tähtede duelli, Külm 37. Uuendatud

22:22

Domen Prevc tuli teise vooruga olümpiavõitjaks, Aigro 26. Uuendatud

21:34

Darta Zunte olümpiadebüüt lõppes 23. kohaga Uuendatud

sport.err.ee värsked uudised

23:30

Jaapani lumelaudur teenis kulla, eurooplased tagaplaanil

23:29

Zirk korraldab Tartus omanimelist võistlust

22:48

Soome hokikoondis korraldas olümpial tõelise purustustöö

22:31

Norra naised kasutasid Rootsi ebaõnne ära, eestlannad said 13. koha Uuendatud

22:30

Marten Liivil ei õnnestunud olümpial ka 500 meetrit Uuendatud

22:30

Kirkeeide võitis noorte tähtede duelli, Külm 37. Uuendatud

22:30

Braathen tõi Brasiiliale suurslaalomis ajaloolise olümpiakulla Uuendatud

22:29

ETV spordisaade, 14. veebruar

22:22

Domen Prevc tuli teise vooruga olümpiavõitjaks, Aigro 26. Uuendatud

21:34

Darta Zunte olümpiadebüüt lõppes 23. kohaga Uuendatud

20:47

Rootsis alustatakse viimast päeva Evansi juhtimisel

20:28

Liiv: muidugi oleks võinud natuke kiirem olla, aga ei midagi hullu

20:11

Saaliliigas on põhiturniiri viimase vooru eel lahtised viis kohta

19:09

Metsa ja Heina klubid said kindlad kaotused

18:18

Briti skeletonisõitja oli olümpiatrassil omaette klassist

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo