Jaapani lumelaudur teenis kulla, eurooplased tagaplaanil

Milano Cortina olümpiamängude lumelauaspordi meeste rennisõidu võitis jaapanlane Yuto Totsuka (95,00), kes edestas austraallast Scotty Jamesi (93,50) ja koondisekaaslast Ryusei Yamadat (92,00).

Kvalifikatsioonis parimat sooritust näidanud James kukkus oma esimeses võistlussõidus ja 92,00 punktiga asus liidriks Yamada. Teises voorus näitas aga viie aasta tagune maailmameister Totsuka 95,00 punkti väärilist sooritust ja James hõivas 92,50 punktiga teise koha.

Kolmandas voorus enam esikolmikus muudatusi ei tehtud, kuigi Yamada kordas oma avavooru tulemust. Pekingi olümpiavõitja Ayumu Hirano sai enam-vähem tulemuse 86,50 kirja vaid teises voorus ja see tõi talle seitsmenda koha.

Tosina finalisti hulgas polnud ainsatki Euroopa lumelaudurit. Parimana sai Jonas Hasler kvalifikatsioonis 16. koha.