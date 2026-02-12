X!

Saksamaa kelgutajad said jälle olümpiavõidu, Läti jäi napilt pronksist ilma

OM2026
Saksamaa kelguvõistkond
Saksamaa kelguvõistkond Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance
OM2026

Saksamaa kelgutajad panid Milano Cortina olümpiaprogrammile võiduka lõpu, kui teenisid võistkonnavõistlusel neljanda järjestikuse olümpiavõidu. Läti esindus jäi esimesena esikolmikust välja.

Alates 2014. aasta olümpiamängudest, kui võistkonnavõistlus programmi lisati, kõik olümpiakullad võitnud Saksamaa jätkas oma suurepärast seeriat ka Cortinas, kui nelja peale saadi koondajaks 3.41,672. Võidukat koondist esindasid Julia Taubitz, Tobias Wendl, Tobias Arlt, Max Langenhan, Dajana Eitberger ja Magdalena Matschina.

Sakslased olid kiireimad kõigis neljas sõidus, edu hõbeda võitnud Austria ees jäi lõpuks 0,542 sekundit. Pronksmedali sai kaela kodupubliku ees võistelnud Itaalia tiim (+0,849), kes jäi Austriast 0,307 sekundi kaugusele.

Elina Bota tõi Läti võistkonnale naiste ühekelgul teise koha ja Kristers Aparjods sai meeste ühekelgul kolmanda koha, aga paarid esikolmikusse ei kerkinud ja kokkuvõttes jäädi Itaaliale alla 0,228 sekundiga.

Kelgutamine on ühtlasi esimene ala, mille olümpiaprogramm selleks korraks läbi saanud. Saksamaa kelgutajad teenisid kolm kulda, ülejäänud kaks jäid Itaaliasse. Elina Bota tõi Lätile ühekelgul hõbemedali, mis on riigi ajaloo 11. taliolümpiamängude ajaloos.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

