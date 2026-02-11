Spordimuuseumi kogud. Eesti spordiau kaitses 1952. aasta olümpial väliseestlane

Milano ja Cortina d'Ampezzo taliolümpiamängude puhul vaatas Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum oma kappides ja riiulites ringi. Muuseumi peavarahoidja Kaarel Antons valis välja kümme eset, mis annavad edasi Eesti talispordi olümpialugu 20. sajandil. Igal argipäeva hommikul 9. kuni 20. veebruarini tutvustab spordimuuseum mitmekesist valikut ka Vikerraadio olümpiaminutites.

1952. aasta taliolümpiast Oslos toome Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi kogudest esile väliseestlase Juku Pendi osavõtja-diplomi.

Pärast teist maailmasõda tekkis võimalus Kodu-Eestist taliolümpiamängudele taas võistlema minna 1956. aastal, kui esimese eestlasest kahevõistlejana startis olümpiaareenil Uno Kajak.

Siiski on Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi kogudes osavõtjadiplom, mis kajastab eestlase osalemist juba neli aastat varem. Jänedalt pärit Juku (teise nimega Johannes) Pent saavutas Saksamaa eest võisteldes 1952. aastal Oslos 50 kilomeetri murdmaasõidus 26. koha.

Pent oli suusavõistlustel osalenud juba noorteklassis, enne Teist maailmasõda. Sõja järel. Saksamaale elama jäädes jätkas ta murdmaasuusatamisega. Pent tuli mitu korda isegi Saksamaa Liitvabariigi meistriks suusamaratonis ja teatesõidus.

Veel kuulsamaks sai Pent aga keemiavaldkonnas töötades. Muuhulgas tegeles ta sünteetiliste suusamäärete arendamisega ja oli murdmaasuuskadel kõrgmolekulaarsete mikrosoomuspõhjade kasutuselevõtjaid.