TÄNA OTSE | Predazzo hüppemäel selgub teine segavõistkondade olümpiavõitja

Milano Cortina taliolümpiamängude suusahüpete programm jätkub teisipäeval, kui teist korda selguvad olümpiavõitjad segavõistkondade võistlusel. ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 19.40, kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Kaarel Nurmsalu, reporteriks on Johannes Vedru.

Segavõistkondlik võistlus on olümpiaprogrammis teist korda, aga ala debüüt Pekingis kujunes kaootiliseks, kui Saksamaa, Jaapan, Austria ja Norra hüppajad said ebasobivate hüppekombinesoonide tõttu disklahvi. Pärast kõike seda võitis esimese olümpiakulla Sloveenia nelik, kellele järgnesid Venemaa Olümpiakomitee ja Kanada.

Sloveenia läheb mõistagi teist järjestikust olümpiavõitu püüdma, aga on Milano Cortinas täiesti uue koosseisuga: Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika ja Domen Prevc.

Sloveenid on võitnud tänavu MK-sarjas ühe segavõistkondliku võistluse, teise võitis Jaapan, kes võistleb olümpial koosseisus Nozomi Maruyama, Ryoyu Kobayashi, Sara Takanashi ja Ren Nikaido. Medaliheitlusse sekkuvad ka tugevad Austria, Saksamaa, Norra ja Poola esindused.