Suusahüpete segavõistkondade võistlusel Sloveenia vastu ei saadud

Domen Prevc
Domen Prevc Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Lehtikuva
Milano Cortina olümpiamängudel selgusid teisipäeval teist korda ajaloos suusahüpete segavõistkondliku võistluse olümpiavõitjad, kuid konkurendid ei suutnud Sloveeniat troonilt tõugata.

Sloveenia kerkis võistluse liidriks juba avavoorus, kui kogus nelja hüppega 526,9 punkti, aga Jaapan (517,2 p) ja Norra (510,8) pakkusid konkurentsi. Esimese hüppevooru järel langesid konkurentsist Prantsusmaa (457,9 punkti), Itaalia (451,5 p), Poola (447,4 p) ja Rumeenia (393,1 p). Viimasena pääses kaheksa edasijõudja hulka Soome, kes kogus 458,5 punkti.

Konkurendid ei suutnud teises voorus Sloveenia edu väiksemaks lihvida ning otsustavate hüpete eel juhtis neli aastat varem Pekingis olümpiavõidu teeninud sloveenid 23,3 punktiga.

Viimasel hüppel vajas Domen Prevc 88-meetrist õhulendu ja ta maandus 102 meetri kaugusel. Sloveenia kogus kaheksa hüppega 1069,2 punkti ning võitis ka ajaloo teise olümpiakulla.

Enne võistlust:

Segavõistkondlik võistlus on olümpiaprogrammis teist korda, aga ala debüüt Pekingis kujunes kaootiliseks, kui Saksamaa, Jaapan, Austria ja Norra hüppajad said ebasobivate hüppekombinesoonide tõttu disklahvi. Pärast kõike seda võitis esimese olümpiakulla Sloveenia nelik, kellele järgnesid Venemaa Olümpiakomitee ja Kanada.

Sloveenia läheb mõistagi teist järjestikust olümpiavõitu püüdma, aga on Milano Cortinas täiesti uue koosseisuga: Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika ja Domen Prevc.

Sloveenid on võitnud tänavu MK-sarjas ühe segavõistkondliku võistluse, teise võitis Jaapan, kes võistleb olümpial koosseisus Nozomi Maruyama, Ryoyu Kobayashi, Sara Takanashi ja Ren Nikaido. Medaliheitlusse sekkuvad ka tugevad Austria, Saksamaa, Norra ja Poola esindused.

Toimetaja: ERR Sport

