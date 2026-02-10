Shiffrini slaalom jättis kiirlaskumise järel juhtinud USA medalita

Milano Cortina taliolümpiamängude mäesuusaprogrammi naiskondliku võistluse võitsid austerlannad Ariane Rädler – Katharina Huber. Suursoosikud ning kiirlaskumise järel esikohal olnud ameeriklannad Breezy Johnson ja Mikaela Shiffrin jäid sootuks medalita.

Lõunal toimunud kiirlaskumise võitis pühapäeval samal alal olümpiavõitjaks kroonitud ameeriklanna Breezy Johnson, kes edestas austerlannat Ariane Rädlerit 0,06 sekundiga. Kolmas oli itaallanna Laura Pirovano (+0,27).

USA oli slaalomi eel kindlaks suursoosikuks, sest seda läks sõitma MK-sarja üldliider ja sel hooajal slaalomit valitsenud Mikaela Shiffrin. Ameeriklanna jäi aga passiivseks ning sõitis välja alles päeva paremuselt 15. aja. Nii pidid Johnson ja Shiffrin leppima neljanda kohaga (+0,31).

Rädleri paariline Katharina Huber sõitis välja kümnenda slaalomiaja ja nii said austerlannad koondajaga 2.21,66 esikoha. Hõbedale tulid sakslannad (+0,05) Kira Weidle - Winkelmann (1.37,33; kuues) - Emma Aicher (44,38; esimene) ning USA sai ikkagi medalikomplekti, kui pronksi teenisid Jacqueline Wiles (1.37,04) ja Paula Moltzan (44,87). Mõlemad näitasid neljandat aega ja kaotasid Austria paarile lõpuks 0,25 sekundit.

Enne võistlust:

Naiskondlik võistlus kuulub sarnaselt päev varem toimunud meeskonnavõistlusele olümpiamängude programmi esmakordselt. Võistkonda esindavad üks kiirlaskuja ja üks slaalomisõitja, nende ajad liidetakse koondajaks.

Täpselt aasta tagasi toimunud maailmameistrivõistlustel teenisid kuldmedali ameeriklannad Breezy Johnson ja Mikaela Shiffrin, hõbeda sai siis Šveitsi paar Lara Gut-Behrami - Wendy Holdener ja pronksi austerlannad Stephanie Venier - Katharina Truppe.

Johnson ja Shiffrin on stardis ka teisipäeval ning et esimene on neil olümpiamängudel kiirlaskumises juba olümpiavõitjaks kroonitud ja Shiffrin valitseb slaalomi MK-sarja, siis ehk ka soosikuteks.

Novembris raskelt kukkunud Gut-Behramit olümpiamängudel võistlemas ei näe, tema asemel on Holdeneri paariliseks Jasmine Flury; Truppe partneriks on Cornelia Hütter.

Kindlateks medalisoosikuteks võib pidada ka Šveitsi duot Corinne Suter - Camille Rast, kõrgesse mängu tahavad sekkuda sakslannad Kira Weidle-Winkelmann - Emma Aicher ning kodupubliku lootused on Sofia Goggial - Lara Della Meal.