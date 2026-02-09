Saksa kelgutaja teenis kindla kulla, lätlane esimesena medalita

Milano Cortina olümpiamängude meeste ühekelgu võistluse võitis sakslane Max Langenhan (3.31,191), kes edestas austerlast Jonas Müllerit (Austria; +0,596) ja Dominik Fischnallerit (Itaalia; +0,934).

26-aastase Langenhani ülevõim oli kindel, sest kõigis neljas sõidus püstitas ta rajarekordi ega lasknud kellelgi enesele ohtlikuks saada. Täpselt samamoodi oli Müller kõikides sõitudes teine ja Fischnaller kolmas.

Langenhani võit polnud kindlasti üllatus, sest tegemist on mulluse maailmameistriga, kuigi tema koondisekaaslane Felix Loch tuli olümpiale MK-sarja üldliidrina. 36-aastane saksa kelgutamislegend krooniti ühekelgu olümpiavõitjaks 2010. ja 2014. aastal.

Esimesena jäi Milano Cortina mängudel medalita lätlane Kristers Aparjods, kes kaotas Langenhanile nelja sõidu summas 1,421 sekundiga. Pronksmedali jäi lõunanaabrist vähem kui poole sekundi kaugusele. Kümnenda koha sai teine lätlane Gints Beržinš (+2,852).

Milano Cortina mängude kelgutamisvõistlustel on medalid jagada veel naiste ühekelgul, meeste ja naiste kahekelkudel ning võistkonnavõistluses.