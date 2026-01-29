X!

Eesti Lipu Selts andis olümpiakoondisele üle traditsioonilise kingituse

OM2026
Eesti Lipu Seltsi esimees Jüri Trei koos Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaidiga.
Eesti Lipu Seltsi esimees Jüri Trei koos Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaidiga. Autor/allikas: Hendrik Osula/EOK
OM2026

Eesti Lipu Selts andis Milano Cortina taliolümpiamängude eel Eesti Olümpiakomiteele üle traditsioonilise kingituse – komplekti erinevas suuruses Eesti lippe Team Estonia sportlastele.

Eesti Lipu Seltsi esimees Jüri Trei soovib Team Estoniale olümpiaks kõike paremat. "Meil on aastakümneid olnud traditsioon soovida Eesti lipuga edu meie koondisele. Loodame, et nende lippude all tuleb jälle meile medaleid," ütles Trei.

Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid tänas Eesti Lipu Seltsi kingituse eest. "Lehvitame neid lippe uhkusega nii ava-kui lõputseremoonial kui võistlustel omadele kaasa elades. Aitäh!".

Eesti Rahvusringhääling alustab Milano Cortina olümpiamängude ülekannetega juba 4. veebruaril, kui veel enne suurt avatseremooniat astub jääle kurlingupaar Marie Kaldvee ja Harri Lill.

Avatseremoonia toimub 6. veebruaril ning mängud kestavad kuni 22. veebruarini.

Eesti koondisesse kuulub 32 sportlast 11 spordialalt, lisaks on kohapeal ka 47-liikmeline tugipersonal. Koondist riietab Sportland Eesti.

Toimetaja: Henrik Laever

