Eesti Lipu Selts andis olümpiakoondisele üle traditsioonilise kingituse

Eesti koondisesse kuulub 32 sportlast 11 spordialalt, lisaks on kohapeal ka 47-liikmeline tugipersonal. Koondist riietab Sportland Eesti.

Avatseremoonia toimub 6. veebruaril ning mängud kestavad kuni 22. veebruarini.

Eesti Rahvusringhääling alustab Milano Cortina olümpiamängude ülekannetega juba 4. veebruaril, kui veel enne suurt avatseremooniat astub jääle kurlingupaar Marie Kaldvee ja Harri Lill.

Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid tänas Eesti Lipu Seltsi kingituse eest. "Lehvitame neid lippe uhkusega nii ava-kui lõputseremoonial kui võistlustel omadele kaasa elades. Aitäh!".

Eesti Lipu Seltsi esimees Jüri Trei soovib Team Estoniale olümpiaks kõike paremat. "Meil on aastakümneid olnud traditsioon soovida Eesti lipuga edu meie koondisele. Loodame, et nende lippude all tuleb jälle meile medaleid," ütles Trei.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: