Rast avas suurslaalomis võiduarve

26-aastane Rast näitas esimesel laskumisel head minekut, kui oli lähimast konkurendist ameeriklannast Paula Moltzanist kiirem 0,33 sekundiga. MK-sarja üldliider Mikaela Shiffrin sai kirja paremuselt neljanda aja (+0,38), tema ja Moltzani vahele mahtus Albaania esindaja Lara Colturi (+0,37).

Teisel laskumisel jõudis Rast finišisse kolmanda tulemusega, ent säilitas kokkuvõttes esikoha. Ta edestas kahe laskumise kokkuvõttes teiseks tulnud austerlannat Julia Scheibi 0,20 sekundiga, kolmandaks jäi Maltzan 0,47-sekundilise kaotusega. Neljas oli rootslanna Sara Hector (+0,50) ja viies Shiffrin (+1,05).

Üheksandat hooaega MK-sarjas võistleva Rasti jaoks oli tegu karjääri kolmanda etapivõiduga. Seejuures esimesega suurslaalomis, sest eelmised võidud teenis ta slaalomis.

MK-sarja üldarvestuses jätkab Rast teisena (603 punkti), vahe liidri Shiffriniga on 140 punkti. Ka suurslaalomi arvestuses on Rast teisel kohal (341), kaotades Scheibile 119 punktiga.

Pühapäeval on Kranjska Goras kavas slaalom.