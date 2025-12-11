Eesti kurlingunaiskond sai olümpia valikturniiril kuuenda koha

Eesti naiste kurlingukoondis teenis Kanadas toimunud olümpiamängude valikturniiril kahe võidu ja viie kaotusega kuuenda koha ning ei pääsenud Milano Cortina taliolümpiamängudele.

Eesti koondis alustas valikturniiri 7:8 kaotusega Türgile, kuid võitis seejärel Austraaliat kindlalt 12:4.

Pingeliseks osutus kohtumine Norraga, kus võitja selgitamiseks läks vaja lisavooru. Lisavoorus õnnestus norralastel viimase kivi eelise toel saada kirja võidupunkt ning vormistada võit tulemusega 9:8.

Eesti pidi seejärel tunnistama Saksamaa 10:3, USA 8:6 ja Jaapani 9:2 paremust.

Eesti viimaseks vastaseks oli Tšehhi, kellest saadi jagu tulemusega 7:4. Kahest võidust paraku ei piisanud olümpiale pääsemiseks.

Naiskonna koosseisus mängisid valikturniiril Erika Tuvike, Heili Grossmann, Liisa Turmann, Karoliine Kaare ja kapten Kerli Laidsalu. Kanadas oli naiskonna treeneriks Steffen Walstad.

2026. aasta olümpiamängudel osaleb kaks Eesti kurlinguvõistkonda. Olümpiale on endale pääsu taganud segapaar Marie Kaldvee ja Harri Lill ning paralümpiamängudele on kvalifitseerunud ratastoolikurlingu segapaar Kätlin Riidebach ja Ain Villau.