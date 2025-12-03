X!

Võrus peetakse TV 10 Olümpiastarti hooaja esimene vabariiklik etapp

Laupäeval alustab legendaarne TV 10 Olümpiastarti võistlussari oma 55. hooaega.

Traditsiooniliselt peetakse hooaja avaetapp Võru Spordikeskuses, kuhu on registreerunud üle 400 sportlase ligi 100-st koolist. Esimesel etapil panevad noored end proovile 60 m jooksus, kõrgushüppes, teivashüppes ja kuulitõukes.

Igal alal selgitatakse välja parimad individuaalses arvestuses ja teenitakse punkte ka oma koolivõistkonnale. Võistkonda võib kuuluda igas vanuseklassis igal alal maksimaalselt kaks võistlejat. Koolide paremusjärjestus selgub nelja vabariikliku etapi ja mitmevõistluse kokkuvõttes.

Võistkonnad on jaotatud kahte gruppi vastavalt põhikooli õpilaste arvule – esimeses grupis on koolid, kus põhiastmes õpib 251 või enam õpilast, teises grupis 250 või vähem. Möödunud hooaja tiitleid asuvad kaitsma Pärnu Vanalinna Põhikool ja Parksepa Keskkool.

Esimest etappi kokkuvõttev saade on eetris neljapäeval, 11. detsembril kell 18.45 ETV2 kanalil.

TV 10 Olümpiastarti 55. hooaja vabariiklikud etapid:

I etapp 6. detsember 2025, Võru Spordikeskus
II etapp 13. märts 2026, Tallinn Lasnamäe Kergejõustikuhall
III etapp 10. aprill 2026, Tartu Ülikooli Spordihoone
IV etapp 23. mai 2026, Tartu Tamme staadion
Finaal 10.-11. juuni 2026, Valga Keskstaadion (mitmevõistluse finaal)

Toimetaja: Kristjan Kallaste

