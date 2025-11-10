X!

Kaldvee ja Lill said ootamatu kaotuse

Kurling
Marie Kaldvee ja Harri Lill.
Marie Kaldvee ja Harri Lill. Autor/allikas: World Curling Federation (WCF)
Kurling

Milano Cortina taliolümpiamängudeks valmistuv Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee - Harri Lill sai nädalavahetusel Poolas toimunud MK-etapi veerandfinaalis ootamatu kaotuse, kui Saksamaa esindusele jäädi alla 2:12.

Veerandfinaali esimeses voorus mängis Eesti enesekindlalt ning vastane sunniti leppima ühe punktiga. Teises voorus viimase kivi eelist omanud Eesti eksis aga viimasel viskel, mistõttu vastane röövis koguni neli punkti.

Kahe esimese vooru järel oli seega seis 0:5 Saksamaa kasuks ning ebaõnnestumine teises voorus pani Eestile pinge peale. Kolmandas voorus teenis Eesti vaid ühe punkti, kuigi eesmärk oli võita vähemalt kaks.  

Neljandas voorus pidi Eesti mängu seisu parandamiseks võtma riske ning eesmärk oli röövida. Neli punkti võitis hoopis Saksamaa. Ka viiendas voorus ei olnud Eesti tagasi mängus ning suudeti teenida vaid üks punkt ning seis muutus Eesti jaoks kriitiliseks 9:2.

Kuuendas voorus proovis Eesti taas röövimist, võttes järjest suuremaid riske. Eestil oligi võimalus röövida vastaselt vähemalt kolm punkti, kuid otsustavad võidupunktid sai siiski kirja Saksamaa ning kohtumine lõppes 12:2.

Lill kommenteeris, et keeruline mängu algus seadis tooni. "Meil ei õnnestunud peale kaotust teises voorus tagasi tulla," tunnistas ta. Kaldvee lisas, et kehv mängu algus pani pinge peale. "Sellest tulenevalt pidime suurema riski võtma kõikides järgnevates voorudes."

Alagrupis alistasid Kaldvee ja Lill sama Saksamaa koondise kindlalt 9:3.

Treener Steffen Walstad kommenteeris, et ootamatust kaotusest tehakse vastavad järeldused. "Me jätkame ja teeme järeldusi ning kui oleme ebaõnnestumisest üle saanud, siis selle hooaja õppetundidest on meil suur kasu," sõnas ta.

Saksamaa koondis pidi edasistes mängudes tunnistama vastaste paremust. Poolfinaalis kaotati Rootsile 7:4 ning kolmanda koha mängus Lätile 8:4. Turniiri võitis Rootsi paar Therese Westman - Robin Ahlberg.

Toimetaja: Henrik Laever

