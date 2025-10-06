Eesti kurlingunaiskond tuli MK-etapil neljandaks

Eesti jaoks oli tegemist tugeva turniiriga ning naiskonna kapten Kerli Laidsalu jäi tulemusega rahule. "Meie tiimi koostöö sujus väga hästi. Enne turniiri toimunud edukas treeninglaager andis meile palju enesekindlust nii taktikalistes otsustes kui ka visete realiseerimises," ütles Laidsalu.

Veerandfinaalis alistas Eesti Šveitsi naiskonna kindlalt tulemusega 7:4 ning poolfinaalis kohtuti Norraga Torild Bjoernstadi juhtimisel. Paraku ei saanud Eesti oma mängu käima ning vastane võttis selge võidu.

Norra naiskond tuli ka turniiri võitjaks, alistades finaalis Läti esinduse tulemusega 7:5.

Eesti naiskond valmistub hetkel eelseisvateks Euroopa meistrivõistlusteks ning detsembris toimuvaks olümpiamängude kvalifikatsiooniturniiriks. Sel hooajal mängivad Eesti kurlingunaiskonna koosseisus Erika Tuvike, Heili Grossmann, Liisa Turmann ja kapten Kerli Laidsalu.