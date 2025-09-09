Eesti meeste kurlingukoondis avas hooaja kolmanda kohaga

Alagrupis näitas Eesti koondis Eduard Veltsmani juhtimisel kindlat minekut, võites kõik kohtumised ning pääsedes veerandfinaali puhaste paberitega. Paraku tuli aga tasavägises veerandfinaalis eestlastel tunnistada Läti meeste paremust tulemusega 3:4.

Pronksimängus domineerisid eestlased esimeses neljas mänguvoorus kindlalt, kuid seejärel haaras initsiatiivi Läti võistkond. Kuuenda vooru järel läksid lätlased juhtima 4:3. Veltsmani meeskonnal õnnestus aga viimased mänguvoorud enda kasuks pöörata ning pronksimängu võit vormistati tugeva tulemusega 7:4.

Riias toimunud rahvusvaheline turniir oli Eesti kurlingukoondise jaoks esimene kontrollturniir ning meeskonna kapten Eduard Veltsman jäi sooritusega rahule. "Tundsime end kogu turniiri vältel üsna enesekindlalt, kuigi kohati oli meil puudu mängulugemisest ja jää tunnetusest, et võita esimene koht," lausus ta.

"Ootame nüüd põnevusega hooaja jätku, kus meie peamiseks eesmärgiks on tugev esitus novembris Soomes toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel. Tänaseks oleme koostanud treeningplaani ja osaleme neljal erineva tasemega ettevalmistaval turniiril."

Septembris osaleb Eesti meeskond Tallinnas toimuval MK-etapil, kus taas osaleb väga tugev meeskondade koosseis. Enne Euroopa meistrivõistlusi võistleb Eesti koondis Soomes uuel Hyvinkää turniiril, mis toimub äsja valminud kurlinguhallis.

Eesti meeste kurlingukoondis mängib sel hooajal koosseisus kapten Eduard Veltsman, Mihhail Vlassov, Konstantin Dotsenko, Janis Kiziridi ja Igor Dzenzeljuk.