TV 10 sarja number 1 omanik: mul on au seda kanda

Selle tunnustuse sai 13-aastane sportlane järjepidevuse eest, mida ta Haljala Kooli võistkonnaga sarjas osaledes on näidanud.

Andero, sa oled siin neljandat hooaega osalemas, mis see on, mis sind ikka ja jälle siia toob? "Ma arvan, et see tahe. Mulle väga meeldib kergejõustikuga tegelda ja ma loodan, et seda veel jätkub," ütles ta.

Sellel aastal, mis on teistmoodi, on see, et sul on number 1. Kas see on sinu jaoks ka kuidagi eriline? "Jaa, see on minu jaoks ikka päris eriline. Ma ei oodanud, et ma seda saan kanda. Mul on au seda kanda," kinnitas Bergström.

Oli sul siis natukene närvitunne ka, kui sa seda kuulsid, et sina just oled number üks? "Jaa, kui treener enne kehalise tundi ütles seda mulle, olin päris elevil," tunnistas Bergström.

Aasta eest TV 10 etapil teivast 2.40 hüpanud Andero on teinud korraliku arenguhüppe ning sai seekord täpselt kolme meetri ületamisega alal kuuenda koha. 60 meetri sprindis sai ta 8,20 sekundiga 19. koha. Sarjas ka mitu mitmevõistlust läbi teinud noormehe lemmikala on teivashüpe, kuid Haljalas ta seda harjutada ei saa.

"Ma saan seda harjutada nädalas ainult ühe korra. Oma Haljala spordihallis on ainult kõrgushüppematt, seal seda ei saa harjutada, aga nädala alguses esmaspäeviti käime alati Rakveres trennis ja seal saan harjutada," selgitas Bergström. "Maakonnas hüppasin küll 10 cm rohkem, aga ka selle vabariikliku tulemusega olen väga rahul."

Andero Bergström ja Kristin Lätt Autor/allikas: Merlyn Lipp/EKJL

Jooksust ka rääkides, 8.20 jäi sinu ajaks, kuidas sa selle tulemusega rahul oled? "Sellega ma olen väga rahul, sest see on mu isiklik uus rekord ja loodan, et jooksen veel kiiremini," avaldas ta lootust.

Kas sa veel mõnda spordiala harrastad peale kergejõustiku? "Ma tegelen ka korvpalliga, millega ma olen tegelenud juba kaheksa aastat ning kergejõustikuga neli aastat," vastas noormees.

Haljala on kõva korvpallikants, kõik teavad ja tunnevad seda kohta – kas korvpall on sul rohkem südames või on kergejõustik? "Ma arvan, et kergejõustik, sest kergejõustikus tulevad ikka paremad saavutused ja meeldib isegi sellega rohkem tegeleda," avaldas ta.

Andero õpib Haljala kooli seitsmendas klassis ja enda sõnul on sporti ja koolitööd päris lihtne ühildada, sest õppimine on tema jaoks lihtne. Treener Meelis Kari õpilase tulevikuplaanid on seotud ikka spordiga.

Kelleks sa muidu saada tahad? Kas sa oled selle peale mõelnud? "Tahaks ikka kergejõustiklaseks saada ja maailmameistriks," ütles Bergström.

Millega sa selle aasta siin sarjas lõpetada tahad? Mis su eesmärk on selleks hooajaks? "Ikka mitmevõistluse võitjana. Ja parandada kõik oma isiklikud rekordid ja olla kõigist parem," sõnastas ta kõrged sihid.