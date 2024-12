Eesti kurlingupaar pistab aasta viimasel turniiril rinda MM-i vastastega

Harri Lill sõnas, et Göteborgi MK-etapp on hooaja üks tugevamaid turniire Euroopas. "Siin on näiteks kohal tänavuse MM-i võitjad, rootslased Rasmus and Isabella Wrana ning oma alagrupis kohtume Šveitsi kurlingupaariga, kus naismängija Carole Howald on naiste edetabeli esikoht ning meesmängija Pablo Lachat-Couchepin on meeskonna koosseisus maailma edetabeli teine," ütles Lill.

Lill tõi välja, et Göteborgi MK-etapi võistlejate seas on segapaaris kurlingule spetsialiseerunud võistkonnad ning kurlingupaare, eelkõige Rootsist ja Šotimaalt, kes on maailma parimad naiskonna või meeskonna koosseisus.

Rootsi MK-etapil on võistlemas ka Eesti kurlingupaari treener Magnus Nedregotten koos Kristin Skaslieniga. Norralased hoiavad maailma edetabelis eestlaste järel teist kohta ning tänavusel MM-il saavutasid nad neljanda koha, kaotades eestlastele poolfinaalis. Osaleb ka olümpiamängude hõbemedalistidest Šveitsi kurlingupaar Jenny Perret ja Martin Rios.

Alagrupimängudes kohtuvad Kaldvee ja Lill Tallinnas toimunud MK-etapi võitjast Tšehhi kurlingupaariga Julie Zelingrova ja Vít Chabicovsky ning tugeva Šotimaa esindusega Sophie Jackson ja Duncan McFadzean, kes olid tänavusel MM-il viiendad. Lisaks tuleb Kaldveel ja Lillel rinda pista ka Rootsi kurlingupaariga Anna Hasselborg ja Oskar Eriksson, kes on 2019. aasta segapaaris kurlingu maailmameistrid. Hasselborg on ühtlasi olümpiavõitja naiste kurlingus 2018. aastal ja OM-pronks 2022. aastal; Erikssonil on ette näidata 2021. aasta segapaaris MM-i pronks, 2022. aasta olümpiamängude pronks segapaaris kurlingus ning sama aasta olümpiakuld meeskonna koosseisus.

Kaldvee ja Lille hooaja eesmärgiks on lunastada Eestile kurlingu ajaloos esimene olümpiapilet ning olla Milano Cortina 2026. aasta taliolümpiamängudel medalikonkurentsis.