Olümpiapäeval saab MM-hõbedate juhendamisel kurlingut mängida

Olümpiapäeval osaleja ei pea olema üdini sportlik, vaid olümpiapäeva põhimõte on tutvustada erinevaid spordialasid ning panna inimesed liikuma. Näiteks saab õppida rulasõitu, tutvuda taekwondo põhitõdedega, mängida nii korvpalli, käsipalli sulgpalli kui palju muud! Vehklemise alal saavad kõik võimaluse tunda ennast olümpiavõitjana teineteise vastu veheldes. Ühtlasi saab testida oma torketäpsust ja reaktsioonikiirust elektroonilisel märklehel.

Pere kõige pisemad, kuni seitsmeaastased lähevad kell 18 rajale tillujooksus, kus iga osaleja saab kaela spetsiaalse medali. Lastele avatud kergejõustikualal on võimalik hüpata hoota kaugust ja teivast, joosta tõkkeid ning visata palli. Spetsiaalselt tutvustatakse ka paraolümpiasporti – igaüks saab aduda, kuidas on võimalik sportida siis, kui ei saa joosta või hüpata nagu terved inimesed. Proovida saab ratastoolikurlingut, parasulgpalli, ratastoolitennist, bocciat, käsiratast ja parakergejõustikku.

Kuigi väljas pole külmakraade, saab lähemat tutvust teha ka talialadega. Nimelt saab võtta kätte harja ning nühkida kurlingualal kivisid nagu olümpiahallis! Seda kõike aga värskete medalistide, kurlingu MM-hõbedate Marie Kaldvee ja Harri Lille juhtimisel. Lill oli mullu ka Võrus noori kurlingumängijaid juhendamas.

"Suureks osaks minu enda sportlaskarjääri arenemise juures on olnud minu osalemine rahvusvahelistes noortelaagrites nii sportlase kui treenerina. Minu jaoks on noorte ja laste õpetamine sellise ürituse raames suuremas plaanis võimalus minul spordile anda midagi tagasi. Mul on alati hea meel näha seda entusiasmi ja rõõmu laste nägudel, kui nad põrandakurlingut proovivad. Seega osalen alati sellistel üritustel, kui vähegi võimalik," ütles Lill.

Mõistagi ei unusta me peagi algavaid Pariisi suveolümpiamänge. Eesti Olümpiakomitee ja Eesti Spordi-ja Olümpiamuuseumi ühisel alal saab uudistada Eesti sportlaste olümpiamedaleid, olümpiamaskotte ja -tõrvikuid ning meisterdada ise endale olümpiameeneid.

Päeva jooksul loositakse kõigi osalejate vahel välja põnevaid olümpiateemalisi auhindu. Õhtu lõpetab Getter Jaani kontsert ning toimub ka pidulik "TV10 Olümpiastarti" hooaja finaaletapi avamine.