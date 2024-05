Eesti Olümpiakomitee premeerib hõbedast kurlingupaari

Nende tugipersonal – treener Tomi Rantamäki, füsioterapeut Sirli Hinn, spordipsühholoog Snežana Stoljarova ning jõutreener Genes-Deivid Pikani – saavad igaüks preemiat 2500 eurot.

Kaldvee-Lill tegid Eesti spordiajalugu, sest kunagi varem polnud eestlased kurlingus tiitlivõistluste medalit võitnud. Lisaks teeniti ka ohtralt olümpiapunkte, mis aitavad lähemale Milano - Cortina d'Ampezzo mängudele jõudmisele.

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa õnnitles kurlingupaari ning soovib neile tuult tiibadesse. "Marie ja Harri on aastate jooksul näidanud, et nad kuuluvad maailma paremikku. Palju õnne ja suur tänu kõikidele asjaosalistele, kes on oma suure töö ja pühendumusega viinud Eesti kurlingu maailma tippu!" ütles Sõõrumaa.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt EOK Täitevkomitee kinnitatud korrale. Selle kohaselt on olümpiaaladel maailmameistrivõistlustel hõbemedali võitmise korral sportlase preemia suuruseks 20 000 eurot. Medalivõitjate treenerite preemia on pool sportlasele makstavast summast.