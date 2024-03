Tiitlit jahtiv Levadia tõi meeskonda neljanda brasiillase

See tähendab seda, et Levadia ridades on algaval hooajal koguni neli Brasiilia mängijat, sest lisaks Alexandrele on meeskonnas ka keskkaitsja Heitor, ründav poolkaitsja Joao Pedro ja tipuründaja Felipe Felicio, kirjutab Soccernet.ee.

Alexandre on 169 sentimeetri pikkune ja 21-aastane keskpoolkaitsja, kes seni mänginud vaid kodumaal. Ta mängis viimati Atletico Mineiro U-20 meeskonnas. Soccerway andmetel on ta Brasiilias kõrgliigas kaks kaks korda olnud esindusmeeskonna pingil, kuid väljakule pole pääsenud. Lisaks on ta sõprusmängus esindanud korra Brasiilia U-20 koondist.

Talvises üleminekuaknas on Levadiaga liitunud ka Nigeeria ründaja Ahmad Gero, Eesti kaitsja Ken Kallaste, Eesti ääremängija Frank Liivak ja Hollandi poolkaitsja Richie Musaba.