Eesti meistriks tulnud kurlingunaiskonnale andis lisatõuke meeste vastu mängimine

Tänavused kurlingu Eesti meistrivõistlused olid erakordsed selles mõttes, et kahe naiskonna ja viie meeskonna konkurentsis otsustati alagrupifaas läbi viia ühiselt, kus kõik mängivad kõigiga.

Naiste koondis Liisa Turmanni juhtimisel võitis kõik mängud alagrupis, meestest heitles finaalipääsu nimel kolm tiimi. Kapten Eduard Veltsmani meeskond kohtus finaalmängus lõpuks Kaarel Holmi tiimiga ja jäi kokkuvõttes peale, nagu ka alagrupis, nii ei tulnud teist finaalmatši mängidagi.

"Nagu iga aasta, oli väga pingeline. Me grupietapis ei saanud nii kergesti mängida, vastased näitasid ka head mängu. Võib-olla meie ka ei näidanud kõige paremat mängu, aga siin finaalis näitasime oma üht parimat mängu sellel turniiril," ütles Eesti meistriks kroonitud Eduard Veltsman.

Maailmameistrivõistlusteks valmistuv Team Turmann sai kirja kõik võidud ja tunnistas, et kuigi naiste napist konkuretsist on kahju, lisas meestega mängimine sel aastal põnevust, sest oli ettearvamatu. Finaalis alistati teine naiskond, Team Peebo 9:4. "See lisab enesekindlust. Enesekindlust lisab see, et me just mehi võitsime ja see, et me oleme treeninud nii palju, annab õige tulemuse," märkis Liisa Turmann.

Kuigi Marie Kaldvee enam naiskonnaga ei mängi, sest keskendub segapaarile, on naiskond märtsikuise MM-i eel heas seisus. Mis selle taganud on? "Tugev treening ja see, et oleme käinud välisvõistlustel. See MK-etappidel osalemine on just see, mis on andnud meile selle enesekindluse, leida enda rütm mängus," selgitas Turmann.

Team Peebo kapteni sõnul jäädi teise kohaga väga rahule, sest võistkond mängib alles esimest aastat kokku. Aprilli keskel ootab neidki Östersundis seenioride MM, milleks tahavad veel natuke oma esitust lihvida.

"Ettevalmistusaega oligi vähe. Teeme nüüd jälle rohkem trenni, proovime rohkem võistlusi teha. Meie kokkumäng läks tegelikult iga mänguga järjest paremaks, õppisime tundma teineteist ja loodamegi sellele, et rohkem trenni ja rohkem natuke võistelda," sõnas hõbedanaiskonna kapten Margit Peebo.