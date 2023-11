TV10 vilistlane Marii Karell: omaette komöödia, kuidas võistlustel käidi

Hooaja avaüritusel meenutati võistlussarja ajaloolisi hetki ning tunnustati möödunud hooaja rekordipüstitajaid. Ajakirjanik Marii Karell ütles ERR-ile, et tema võistluspäevil nägid võistlused välja hoopis teistsugused, kui nüüd. "Võistlustel oli väga tore käia, seal oli elevus. Mida suurem staadion, seda suurem elevus," ütles ta.

"Kuna olud oli väga kehvad - aastad 1993 ja 1994 - tulime Tallinnasse võistlustele, siis meil ei olnud enda bussi. Lapsed jalutasid mööda linna ringi. Ma mäletan, et üks tüdruk oli pannud bussis naelikud jalga, sest ta vaatas, et start hakkab hiljaks jääma. See oli omaette komöödia, kuidas siis võistlustel käidi," sõnas Karell.

"Meie aega jäi ka see, kui vahetati inventari välja. Hakkasid tulema normaalsed jooksurajad, olime kõik muidugi harjunud nende mustade mattidega, kus jooksid. Ja kui vihma oli sadanud, siis sealt lirtsus korralikult üles vett välja," lisas ta.

Karell ütles, et TV10 võistlussarjas osalemine andis talle eluks soliidse liikumisharjumuse ning ilma trennita ei suuda ta tänaseni olla. "Mida raskem või stressirohkem periood, seda raskemat trenni ma tahan teha," ütles ta.

"Väga tore on käia siiani treeninglaagrites, ehkki neid toimub väga harva nüüd. Katsume oma sõpradega minna ja kutsuda treeneri ka, et oleks raske ja et saaks pingutada. Õhtu lõpuks on kõik väsinud ja tahavad saada klaasi morssi ja keedukartulit," lisas Karell.

53. hooaja esimene vabariiklik etapp on kavas 2. detsembril Võrus ja sari kulmineerub 13.-14. juuni peetava mitmevõistluse finaaliga, mis toimub esmakordselt Jõhvis. Lisaks vabariiklikele etappidele on kavas ka maakondlikud eelvõistlused, mida aitavad läbi viia erinevad spordiklubid entusiastlike treenerite, juhtide ja lapsevanematega. Uue hooaja maakondlikud eelvõistlused stardivad novembris.

TV10 Olümpiastarti on ETV2 ekraanil 7. detsembril kell 18.45.