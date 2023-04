Kaldvee ja Lill alustavad MM-i: meid kardetakse kindlasti rohkem kui varem

Ettevalmistus MM-iks kulges segapaaril edukalt: aprilliski nopiti Euroopa tugevate konkurentide vastu mängides MK-etappidelt kaks teist kohta.

"See näitab seda, et me suudame stabiilselt mängida play-off'is, me suudame alagrupist ilusti edasi saada, mängida tugevate võistkondade vastu hästi. See ikka lisab enesekindlust ja tunneme ennast praegu hästi," kinnitas ERR-ile Kaldvee. "See aasta oleme tõesti suutnud maksimumi anda ja teinud nii palju, kui oleme saanud teha. Oleme ilmselt paremas vormis kui kunagi varem."

Alles märtsis alustasid Kaldvee ja Lill koostööd uue treeneri, norralase Magnus Nedregotteniga, kes on olümpiamängudelt ja MM-ilt võitnud hõbeda ja pronksi, kuid seekord MM-ile ei pääsenud. Segapaar usub, et tegevmängija saab nende vajadustest praegu kõige paremini aru.

"Ta on ka üks neid konkurente, kes meid kõige rohkem võitnud on aastate jooksul. Kindlasti on palju selliseid tehnilisi-taktikalisi asju, mis ta juba meile andnud on, mida me MM-il kasutada võiks," sõnas Lill.

MM-i tase on Lille sõnul kõrgem kui kunagi varem ja nõuab Eestilt kõigi aegade parimat esitust, et alagrupist kolme edasipääseja hulka mahtuda. Eestiga ühes alagrupis on põhikonkurentidena Šotimaa ja Kanada.

"Ma arvan, et selle pinge MM-i suhtes paneme me ikka ise endale peale," tunnistas Lill. "Aastatega oleme õppinud mitte liiga palju eesmärkides elama ja rohkem mõtlema reaalsuse peale. Sellele MM-ile on tore vastu minna selles mõttes, et Eestit kindlasti kardetakse rohkem kui varem ja võib-olla me nüüd oskame ka rohkem sellesse rolli sisse elada, vastased kardavad meid rohkem ja meil ei ole mõtet nii väga pabistada, kuidas teiste vastu mängides läheb."

"Tahaks ju medaliga tagasi tulla, aga ma arvan, et meie eesmärk on ikkagi esimese kaheksa sekka jõuda ja kindlustada endale ka järgmiseks MM-iks A-divisjoni koht, seega nii hea tulemus kui võimalik oleks ikkagi meie eesmärk," sõnas Kaldvee.

MM algab Lõuna-Koreas laupäeval, Eesti esimeseks vastaseks on Taani.