Nõmme Kalju sõlmis kolmeaastase lepingu noore Kanada ründajaga

Premium liigas mängiva Nõmme Kaljuga on liitunud Kanada ründaja David Emmanuel Promise Oluwatobi, kellega sõlmiti kolmeaastane leping.

21-aastane Promise David on omandanud jalgpallihariduse Kanadas. Pea kahemeetrise ründaja kaks viimast hooaeg möödusid Maltal, kus ta esindas Sirensi ja Valletta värve. Mehe CV-st käivad läbi ka ameeriklaste FC Tulsa ning horvaatide Zagrebi Trnje, kirjutab Soccernet.ee.

"Promise Davidi puhul on tegu mehega, kellel on suur arengupotentsiaal. Töötame selle nimel, et klubil oleks pikaks ajaks hea ründaja, kelle abil väravaid lüüa," sõnas Kalju peatreener Kaido Koppel.