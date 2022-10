Avamänguga rahule jäänud kurlinguvõistkond on MM-il kaotanud neli järjest

Šotimaal Aberdeen'is jätkuval kurlingu segavõistkondade MM-il on Eesti oma kaheksaliikmelises alagrupis senisest viiest kohtumisest kogunud ühe võidu ja neli kaotust. Teisipäeva õhtul jäädi 6:9 alla Ameerika Ühendriikidele.

Segavõistkondade formaat näeb ette, et koosseisu kuulub kaks nais- ja kaks meesmängijat. Eesti kvarteti moodustavad Anna Gromova, Kaidi Elmik, Andres Jakobson ja võistkonna kapten Mihhail Vlassov. Võistkonda kuuluv Kaidi Elmik tõdeb, et kogu nelik koos palju mänginud ei ole. Samas on osade sportlaste vahel koostöö juba varasemast väga tihe olnud.

"Mina ja Mihhail mängime koos segapaari, Annaga mängime naiste võistkonnas ja Mihhailil on veel meeskond, kes sõidab EM-ile ja Andresel on ka meeste võistkond. See on ka siin MM-il üsna populaarne versioon, et segapaarid lähevad segavõistkondadeks. Nii Andrese kui Mihhaili puhul on tugevuseks see, et nad on juba päris pikki aastaid mänginud, mina ja Anna oleme kurlingus natuke uuemad," selgitas Elmik.

Kui olümpiale pürgiva Eesti segapaari liikmed Marie Kaldvee ja Harri Lill on sisulises mõtte profisportlased, siis segavõistkonna liikmete kohta seda öelda ei saa. Nemad mängivad kurlingut töö kõrvalt. Segavõistkondade maailmameistrivõistluste turniirile otsa vaadates torkab silma osalejate suur hulk - kohal on koguni 35 riiki.

"Paljud riigid, kes alustavad kurlinguga, alustavad just sellest võistlusest. Siin saab panna välja kaks meest ja kaks naist ehk võistkonda on lihtsam kokku saada," rääkis Elmik.

Loomulikult oli Eesti koondise eesmärk MM-il oma alagrupis edasipääsu taotleda. Selleks tuleb olla kolme edukama hulgas. Turniir algas magusa 5:4 võiduga Hollandi üle. Seejärel jäädi Itaaliale alla 5:11 ja Horvaatiale kaotati eduseisust valusalt 4:5. Teisipäeval tunnistati hispaanlaste 10:1 paremust. Ees on veel mängud Saksamaa ja Walesiga.

"Olime oma esimese mänguga rahul, Itaaliaga mängides tuli tunnistada nende paremust ja kaotus Horvaatiale oli natuke valus, aga midagi pole öelda, nad tegid kõik oma visked korralikult ära. Saksamaaga tuleb keeruline mäng, aga Wales on võidetav vastane," arvas Elmik. "Ega siin pole ühtegi alagruppi, kus oleks palju lihtsam olnud, aga nii Saksamaa, Itaalia kui Hispaania on väga heade sportlastega väljas. Kurling on kurling - kui teed head visked, võid kõiki võita; kui viskad halvasti, võid kõigile kaotada."