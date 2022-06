TV 10 Olümpiastarti finaalil selgusid mitmevõistluse võitjad

Ühise auringi Rakvere staadionil teinud TV 10 Olümpiastarti sarja mitmevõistluse võitjad viisid koju kas jalgratta või tõukeratta. Teivashüppes algkõrgusel ärevad hetked üle elanud Gregor Kiriland Tarvastu Gümnaasiumist võitis kuni 14-aastaste poiste üheksavõistluse.

Mitmevõistluse parimaid noori autasustas just Rakverest sirgunud ja sarjast tuule tiibadesse saanud Eesti teivashüppe rekordinaine, värskelt USA-s esimese ülikooliaasta selja taha jätnud Marleen Mülla.

"Eks see unistus oli ikka, et kunagi tahan olla ise see, kes siin jagab diplomeid ja kellel on see Eesti rekord. Nüüd olen täitnud väiksemad unistused," sõnas Mülla.

Ägeda 1000 meetri jooksuga kulmineerinud kuni 12-aastaste poiste üheksavõistluse võitis Devon Järvekülg Paikuse Koolist. "Treener selgitas, kuidas jooksule minna ja publik oli väga hea, väga elasid kaasa mulle," sõnas Järvekülg.

Kuni 14-aastaste tüdrukute kaheksavõistluses säras Ellen Ingrid Aadamsoo Tallinna Prantsuse Lütseumist, kes on võitnud nüüd sarjas mitmevõistluse kahel korral.

Kuni 12-aastaste kuuevõistluses ületas pikemaid ja vanemaid konkurente Marietta Verst Luunja Keskkoolist. "Ma tegin kolm isiklikku rekordit. Kui ma tulin siia võistlusele, oli mul selline plaan, et saada vähemalt esikuuikusse. Tulin aga esimeseks ja olen väga õnnelik," rõõmustas neiu.

Võistkondlikus arvestuses olid edukamad Rakvere Reaalgümnaasium ning Orisssaare Gümnaasiumi ja Tornimäe Põhikooli ühendtiim. Vahvast finaalist näeb tunnist kokkuvõtet ETV-s sel pühapäeval kell 17.30.