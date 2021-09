Rahvusvaheline turniir toob Tallinnasse Pekingi olümpiamängude osalejad

Segapaaris kurlingu turniir WCT ISS Tallinn Mixed Doubles International kuulub MK-etappide sarja ning Tallinnas saab näha võistlemas tippvõistkondi üle maailma. "Nii palju olümpiamängude osalejaid ei ole varem ühelgi võistlusel Tallinnas koos olnud ning väga hea meel on, et Eesti kurlingumängijatel avaneb suurepärane võimalus end kurlingueliidi vastu proovile panna," ütles Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige Fred Randver. Turniiri kohad on täis ehk Eestisse tuleb maksimaalne arv võistkondi, keda korraldaja saab Tondiraba jäähallis vastu võtta.

Eesti võistkondadest panevad ennast maailma tippude vastu proovile kurlingu segapaarid Marie Kaldvee ja Lill ning Triin Madisson ja Karl Kukner. Mõlema võistkonna jaoks on see esimene MK-etapp, kus on võimalik teenida kvalifikatsioonipunkte Eesti esindamiseks jaanuaris toimuvatel segapaaride MM-i kvalifikatsioonivõistlusel.

Olümpiamängude võistkondadest saab Tallinnas võistlemas näha Šveitsi kurlingupaari Jenny Perret ja MartinRios, kellel on ette näidata eelmiste olümpiamängude hõbe ning viimasel MM-i jagasid nad 5.-6.kohta. Samuti on Eestis võistlemas endale olümpiapileti juba taganud Itaalia võistkond Mosaner ja Constantini, kes jagasid maailmameistrivõistlustel Perret ja Rios paariga 5.-6. kohta. Tšehhit esindab olümpiapaar Zuzana Paulova ja Tomas Paul, kellel on möödunud MM-ilt 7. koht ning Norra olümpialootused Kristin Skaslien ja Magnus Nedregotten, kellel on ette näidata eelmiste olümpiamängude pronks ja 2021. aasta MM-i hõbe.

Lisaks võistleb Eestis Soome kurlingupaar Aku Kauste ja Oona Kauste, kes said olümpiamängudel 8. koha ning kellest saavad Eesti kurlingupaari rivaalid detsembris toimuval olümpiamängude kvalifikatsiooniturniiril koos Ungari, Saksamaa ja Hispaania võistkondadega.

Pekingis toimuvatele 2022. aasta taliolümpiamängudele pääseb kümme parimat segapaaris kurlingu võistkonda ning kaheksa pääset on tänaseks juba jagatud. Kaks viimast pääsejat otsustatakse kvalifikatsiooniturniiri käigus selle aasta detsembris.