De Bruyne ning Hazardi staatus veerandfinaaliks on küsimärgi all

Belgia jalgpallikoondise võidukas kaheksandikfinaali kohtumine Portugali vastu ei tulnud ilma ohverdusteta: nii Eden Hazard kui ka Kevin De Bruyne said Portugali vastu vigastada. Kumbki mängija ei ole sel nädalal treeningutes kaasa löönud ning nende osalemine reedeses veerandfinaalis Itaalia vastu on küsimärgi all.

De Bruyne vigastas Portugali vastu hüppeliigest ning Hazard ei lõpetanud põlvekõõluse vigastuse tõttu mängu. "Teame, et võitleme aja vastu, aga me ootame viimase hetkeni, et otsust teha," ütles Belgia koondise peatreener Roberto Martinez. "Oleme näinud paranemist, aga näeme veel, kas nad saavad liituda või ei. Kahjuks ei saa me teha otsust ette."

Martinez lisas, et tal on kahju, et peavad juba veerandfinaalides Itaaliaga mängima. "Me oleme statistiliselt turniiri kaks parimat meeskonda. Kaks meeskonda, kes on mõlemad võitnud 14 järjestikust mängu Euroopa meistrivõistlustel," ütles Martinez.

"Ju see siis näitab selle turniiri kvaliteeti ja peame selleks valmis olema. Siin pole palju saladusi, mõlemad koondised näevad välja nagu klubid ja [reedese] mängu otsustavad detailid."

Itaallased muretsevad Romelu Lukaku pärast

Itaalia koondise peatreener Roberto Mancini ütles, et reedel mängitavas veerandfinaalis tuleb Itaalial mängida lihtsalt nende mängu. "Me mängime enda mängu, teades, et meie vastu on praegusel hetkel maailma parim meeskond," ütles Mancini.

"Kuna nad on olnud FIFA edetabeli tipus kolm aastat, tähendab see, et nad on olnud väga head kaua aega, aga me mängime siiski nii nagu mängime," lisas peatreener.

Itaallased on mures Belgia ründaja Romelu Lukaku pärast, kes lõppenud klubihooajal Itaalia kõrgliiga parimaks mängijaks valiti. "Meil on väga palju austust Lukaku vastu, sest tal oli [Milano] Interi jaoks hea hooaeg ja seda arvab meie terve meeskond," ütles pikaaegne koondise kaitsja Giorgio Chiellini. "Nägime terve hooaeg, milliseks mängude võitjaks ja tähtsaks mängijaks ta saanud on."