De Bruyne: mängisin Itaalia vastu hüppeliigese sidemete rebendiga

Manchester City poolkaitsja De Bruyne osalemine Itaalia vastu oli kahtluse all, sest ta oli sunnitud vigastuse tõttu lahkuma platsilt juba kaheksandikfinaalis Portugali vastu. Ta oli hädas vigastusega ka enne finaalturniiri, sest Meistrite liiga finaalis sai ta näovigastuse, millest jõudis napilt paraneda enne finaalturniiri algust.

"Minu jaoks isiklikult on need neli-viis nädalat olnud väga imelik aeg. Aga ma tahan tänada meditsiinilist personali. See oli ime, et ma täna mängida sain, sest mul oli hüppeliigese vigastus, sidemete rebend. Aga ma tundsin vastutust oma riiki esindada ja kahju, et ma ei suutnud enamat pakkuda," rääkis pettunud De Bruyne.

Lisaks De Bruynele pidi Belgia mängima ilma Eden Hazardita, kes samuti vigastusega kimpus oli. De Bruyne arvates olid vigastusprobleemid üheks põhjuseks, miks Belgial ei õnnestunud EM-il kaugemale jõuda.

"See oli meie jaoks raske turniir, me kannatasime paljude vigastuste käes. Me võitlesime lõpuni välja. Jah, Itaalia oli esimesel poolajal meist parem, aga teisel poolajal tekitasime me rohkem võimalusi. Me oleks 2:2 võinud kätte saada küll, aga kahjuks ei saanud," kahetses mees teise poolaja kasutamata jäetud võimalusi.