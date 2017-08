Tallinnas toimub kõrgetasemeline jalgpalli teletöö seminar

Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) poolt korraldatud seminaril esinevad Belgia tunnustatud eksperdid Jan Weynants, Sven Togni ja Peter Valkenaers, kellel on pikaajaline kogemus jalgpalliülekannete tootmisel.

Osalejatele räägitakse jalgpalli otseülekannete standardnõuetest, teletiimi tööjaotusest, käiakse üle tehnilised detailid ja erinevad tekkida võivad probleemid. Eraldi töö toimub väiksemates gruppides, kus teemadeks on režii, kordused ja operaatorite tegevus.

Seminari käigus läbitakse ka praktilised harjutused, näiteks kaamerate ja mikrofonide paigutamine staadionil, Eesti - Küpros MM-valikmänguks valmistumine, pressikonverentsi ja mängueelse treeningu filmimine ning lõpuks pühapäeval toimuva Eesti - Küpros MM-valikmängu otsepildi tootmine.

"Oleme koostöös UEFA-ga Eestisse kutsunud inimesed, kes on oma ala tippspetsialistid ja ei tooda otsepilti mitte ainult Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri või UEFA Meistrite liiga mängudelt, vaid ka võistlustelt, kus on võimalik kasutada oluliselt vähem kaameraid ja tehnikat. Oluline on tegevusi maksimaalselt hästi planeerida ja saada seminarilt uusi ideid, et Eesti spordisõbrale pakkuda hea kvaliteediga jalgpallipilti," selgitas EJLi peasekretär Anne Rei.

2017. aastal toodetakse ainuüksi Eesti-sisestelt jalgpallivõistlustelt 530 tundi ehk üle kolme nädala otsepilti.