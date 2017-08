Pärnu kapten: oleme oma tööd teinud nii hästi, et meid peetakse proffideks

Juba teisipäeval alustab Eesti edukaim jalgpallinaiskond Pärnu teekonda Meistrite liigas. Turniiri võõrustajatena tulevad külla Liege'i Standard, Amsterdami Ajax ja Riia Jalgpalliklubi.

"Kui saime teada vastased, läks tuju ära, sest vastased on hirmuäratavad," ütles pärnakate peatreener Jüri Saar ETV spordisaatele. "Kuid teisalt tulevad siia Euroopa meistrivõistluste medaliomanikud ning me lähme väljakule lahingut andma ja nendelt õppima."

Korra on Pärnu Meistrite liiga valikturniirilt edasi pääsenud, 2013. aastal. Esimeses ringis tuli vastaseks toonane Meistrite liiga võitja Wolfsburg, kellele jäädi suurelt alla. Amsterdami Ajaxi tugevust annab Saksa klubiga võrrelda. "Holland tuli Euroopa meistriks ja nende naiskonnas mängis kuus Ajaxi jalgpallurit," lausus Saar. "Lisaks sellele mängib Ajaxis veel Taaniga hõbeda võitnud naine."

Pärnu kapten Anastassia Morkovkina lisas: "Mul on hea meel, et mis tasemel mängitakse. Meie pole profid. Me oleme koduperenaised, koolilapsed ja töötajad. Jalgpall on meie hobi ning me oleme oma tööd teinud nii hästi, et arvatakse, et oleme profid."

Teisipäevases avamängus kohtub Pärnu Liege'i Standardiga.