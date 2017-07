Anier Soome siirdumisest: kõik on sujunud, olen rahul

Kuigi rahvuskoondise eest 38 mänguga seitse väravat löönud 26-aastasel Henri Anieril oli variante testima minna ka erinevatesse Kesk-Euroopa klubidesse, tundus just Soome kõrgliigas kolmandat kohta hoidev Lahti õige paik väravasoone leidmiseks.

"See on mu karjäärile praegu õige samm," ütles Anier ERR-ile. "Pärast neid kaht nädalat, mis ma siin juba olen olnud, arvan, et tegin kohe kindlasti õige otsuse. Tahan mängida jalgpalli ja otsustasingi, et tulen siia. Rääkisin treeneriga, kes mind väga tahtis, kõik sobis ja on siiani väga hästi sujunud, olen rahul."

Soome kõrgliigas mängib tänavu koguni kümme Eesti jalgpallurit. Varem ka Šotimaa kõrgliigas rohkelt väljakule pääsenud Anier peab taset kõrgeks. "Olen väga positiivselt üllatunud, väga atraktiivsed mängud ja väga heal tasemel," sõnas Anier. "Väga tasavägine liiga, kus kõik meeskonnad võivad absoluutselt kõigiga mängida, mis teeb selle liiga väga huvitavaks. Erinev jalgpall Šotimaast, kus ma viimati olin."

Ja mis kõige tähtsam, kohe esimestes mängudes suutis Anier ka klubijalgpallis üle pika aja taas värava lüüa. "Viimane värav vist jäi Belgia vastu ehk siis väike paus oli sees, see oli väga suur boonus," tunnistas Anier. "Peamine on see, et saan meeskonda aidata ja saame lõpetada nii kõrgel kui võimalik sel aastal."

"Mind toodi siia eesmärgiga meeskonda aidata, tahaksime jõuda Euroopa kohtadele ja järgmine aasta mängida Euroopa liigas, eelringidest alustada loomulikult," jätkas Anier. "Iseenda eesmärk on aidata väravatega meeskonda."