Juventuse kuulsa kaitseliini tugitala liitub võimu näitava Milaniga

Bonucci, keda tervitas Milanos mitusada AC Milani fänni, läbib täna Milanellos esimesed füüsilised testid, meditsiiniline ülevaatus on Milan Lab'is planeeritud homsele. Itaalia meedia sõnul on ülemineku väärtuseks 40 miljonit eurot.

2010. aastal Juventusega liitunud Bonucci alustas oma professionaalset karjääri teises Milano klubis Internazionale ning mängis hiljem ühe hooaja ka Baris. Lisaks kaitseoskustele iseloomustab Bonuccit hea tehniline pagas ning võime pikkade täpsete söötudega kaitseliinist kiirrünnakuid algatada.

Itaalia koondist on Bonucci esindanud 70 mängus ning neis löönud viis väravat, neist ühe 2010. aastal ka Eesti võrku. Ülemöödunud hooajal valiti Bonucci Serie A hooaja parimaks mängijaks, 2016. aastal nimetati ta UEFA hooaja sümboolsesse koosseisu ning möödunud hooajal mahtus ta ka Meistrite liiga hooaja sümboolsesse meeskonda.

AC Milani jaoks on suvine üleminekuaken olnud vägagi tihedaks – liitunud on nii Andre Silva, Andrea Conti, Hakan Calhanoglu, Mateo Musacchio, Ricardo Rodriguez ning Franck Kessie, lisaks pikendati lepingut varem klubist lahkuda ähvardanud noore väravavahi Gianluigi Donnarummaga. Bonucci liitumine tähendab, et Milan on suvel uutele mängijatele kulutanud juba üle 150 miljoni euro.