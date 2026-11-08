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TÄNA OTSE | Eesti käsipallikoondis kohtub maailma tippkoondisega

Käsipalli Eesti koondis
Käsipalli Eesti koondis

Täna kell 17.50 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet käsipalli EM-valiksarja mängult Eesti - Island. Mängu kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Tarmo Ulla, stuudiot juhib Aet Süvari.

Island alustas EM-valiksarja tõelise jõudemonstratsiooniga, kui alistas Reykjavikis Ukraina koguni 48:26 (23:9), millega püstitati ühtlasi Islandi koondise uus EM-valikmängude väravarekord. Eesti koondis pidi avamängus võõrsil tunnistama Serbia 39:18 (21:9) paremust.

"Käsipall on jõuline mäng, meil tuleb see jõulisus mängu panna ja seda me proovime ka näidata. Peame mängima enda parimat mängu, et näidata midagigi," tunnistas Eesti koondise ääremängija Mathias Rebane. "Island on väga hea, neilt on hea õppida ja loodame, et need varasemad mängud on meile ka midagi õpetanud," lisas Rebane.

Eesti ja Islandi viimased vastasseisud pärinevad 2024. aasta maailmameistrivõistluste valiksarjast, kui saareriigi esindus näitas kahe kohtumise jooksul oma võimsat üleolekut. Reykjavikis peetud avamängus võidutses Island koguni 50:25 (26:12) ning kolm päeva hiljem Tallinnas 37:24 (18:13). Aasta varem, 2024. aasta EM-valiksarjas, olid islandlased Eestist paremad 37:25 ja 30:23. Eesti seni ainus punkt omavahelistest mängudest pärineb 2009. aastast, kui Tallinnas suudeti hilisem EM-pronksmedalist 25:25 viigiga üllatada.

Eesti ja Islandi EM-valikkohtumine algab kell 18.00 Tallinnas Kalevi Spordihallis.

Toimetaja: ERR Sport

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