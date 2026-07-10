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TÄNA OTSE | Teise poolfinalisti selgitavad Hispaania ja Belgia

Jalgpalli MM
Jalgpalli MM

Täna kell 21.50 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli MM-i veerandfinaalist Hispaania - Belgia. Kommenteerivad Ivar Lepik ja Marko Lelov.

Turniiri üks suuremaid soosikuid Hispaania alustas suhteliselt mannetu 0:0 viigiga Roheneemesaarte vastu, aga alistas järgnevates alagrupimängudes Saudi Araabia 4:0 ja Uruguay 1:0.

Sõelmängude avaringis tuli kindel 3:0 võit Austria üle ja kaheksandikfinaalis juba märksa pingelisemas ja taktikalises vastasseisus ka 1:0 võit naaber Portugali üle.

Seega pole Hispaania esimese viie kohtumisega lasknud lüüa endale ainsatki väravat ja tegemist on ainsa säherduse koondisega MM-finaalturniiril.

Kui Hispaania näol on tegemist valitseva Euroopa meistriga, siis eelmisel kümnendil suurte sekka kerkinud, aga suurturniiride finaalidest siiski eemale jäänud Belgia suhtes on ootused olnud madalamal.

Alagrupis alustati 1:1 viigiga Egiptuse vastu ja teises voorus mängiti 0:0 Iraaniga. Seega olid kahe vooru järel veel paljud asjad lahtised, aga siis pandi Uus-Meremaa kindlalt 5:1 paika ja liiguti siiski esimestena edasi.

Edasi tuli jälle keerulisem kohtumine, sest Senegali vastu oldi veel 85. minutil 0:2 taga, aga lõpuks võideti lisaaja üleminutite penalti abil 3:2. Seevastu kaheksandikfinaalis võõrustaja USA-ga selliseid probleeme ei tekkinud - kindel 4:1 võit.

Hispaania ja Belgia on viimastel aastatel teineteisele pisut üllatavalt võõrad koondised. Pärast 2010. aasta MM-valiksarja on mängitud vaid üks sõpruskohtumine - 2016. aastal jäi Hispaania 2:0 peale.

Belgia viimased võidud jäävad aga koguni 1980. aastatesse, aga see-eest just suurturniiridel: 1980. aasta EM-il võideti alagrupifaasis 2:1 ja 1986. aasta MM-il veerandfinaalis 1:1 lõppenud lisaaja järel penaltiseerias 5:4.

Kohtumise võitja läheb poolfinaalis kokku Prantsusmaaga.

Toimetaja: Siim Boikov

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