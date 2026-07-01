Võõrustaja Mehhiko pääses tunni võrra edasi lükatud mängus 16 hulka

Mehhiko jalgpallikoondis alistas MM-finaalturniiri 1/16-finaalis Ecuadori 2:0 ja läheb kaheksandikfinaalis kokku kas Inglismaa või Kongo DV-ga.

Kohtumise algus lükkus planeeritust tunni võrra edasi, kuna Mexico Citys oli äike. Pärast seda oli aga rohkem energiat täis kohalik meeskond, kes lõi mõlemad väravad esimesel poolajal.

Sangariks tõusis Julian Quinones, kell 22. minuti pommlöögist vasakusse ristnurka asuti juhtima. Üheksa minutit hiljem andis ta resultatiivse söödu Raul Jimenezi tabamusele.

Teisel poolajal hoidis Ecuador 68 protsenti ajast palli, aga ei suutnud toimetada ainsatki lööki postide vahele. Arsenali keskkaitsja Piero Hincapie sai üleminutitel ka punase kaardi.

Mehhiko polnud Ecuadori alistanud neljas eelmises omavahelises kohtumises. Nii tunamullune mäng Copa Americal kui ka mullu sügisel peetud sõpruskohtumine olid kulmineerunud viigiga.