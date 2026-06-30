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Saksamaa ja Paraguay mäng läks sel MM-il esimest korda lisaajale

Jalgpalli MM
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Paraguay koondislased Julio Enciso (ees) väravat tähistamas
Paraguay koondislased Julio Enciso (ees) väravat tähistamas Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpalli MM

Jalgpalli MM-finaalturniiril läks Paraguay 1/16-finaalis eeldatava favoriidi Saksamaa vastu avapoolaja lõpus juhtima ning pääses vaheajale 1:0 eduseisus. Saksamaa viigistas ning kohtumine läks lisaajale.

Saksamaa hoidis Foxborough's toimuva kohtumise avapoolajal palli ligi 80 protsenti mänguajast ning toimetas oma meestele kohale 308 söötu Paraguay mängijate 55 vastu, ent jäi esimesel kolmveerandtunnil rünnakul hambutuks.

41. minutil mängisid Miguel Almiron ja Matias Galarza nurgalöögile järgnenud olukorras paremal äärel suurepäraselt kokku ja Atlanta Unitedi keskväljamees Galarza toimetas karistusalla täpse tsenderduse, mille saatis penaltipunktilt peaga võrku alagrupifaasis kaks resultatiivset söötu kirja saanud Julio Enciso.

Paraguay on MM-finaalturniiridel alagrupist edasi saanud viis korda, aga Enciso värav on üldse esimeseks korraks, kui nad on nn sõelmängudes värava löönud. Nii 1986., 1998. kui 2002. aastal saadi kaheksandikfinaalis kuiv kaotus, 2010. aastal jõudis Paraguay veerandfinaali, aga toona jäi kaheksandikfinaali normaal- ja lisaaeg Jaapani vastu väravateta viiki.

Teise poolaja alguses hakkasid sakslased kiiremini palli liigutama ning 54. minutil sai Kai Havertz edukalt pea vahele Florian Wirtzi tsenderdusele. Arsenali mehe turniiri kolmas värav tõi tabloole viigi, aga teist tabamust Saksamaa ei leidnudki ja nii läks kohtumine lisaajale.

Selle kohtumise võitja mängib 4. juulil Philadelphias 16 parema seas Prantsusmaa ja Rootsi vahelise mängu võitjaga.

Uudis täieneb.

Toimetaja: Anders Nõmm

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