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VAATA OTSE | USA asus Austraalia vastu kahe väravaga juhtima

Jalgpalli MM
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Jalgpalli MM

Täna kell 21.50 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli MM-i D-alagrupi kohtumiselt USA - Austraalia. Kommenteerivad Ivar Lepik ja Marko Pärnpuu.

Finaalturniiri võõrustaja Ameerika Ühendriigid alustas turniiri suurepäraselt. Avamängus alistati Paraguay 4:1 ja see kergitas ameeriklaste niigi suured ootused veelgi kõrgemale.

Reedel Seattle'is toimuvas kohtumises võib USA võidu korral kindlustada koha 1/16 finaalis ning seda minnakse kindlasti püüdma, sest kohtumises Austraaliaga on nad favoriidid.

Samas alustas ka Aasia tsooni kaudu finaalturniirile jõudnud Austraalia hästi. Avavooru kohtumises Türgiga peeti neid autsaideriteks, aga osavus vasturünnakutel tõi edu ja 2:0 üllatusvõidu.

Kindlasti pole põhjust arvata, et USA-d ootab midagi lihtsat ja tegelikult kehtib sama jutt ka Rohelise Mandri meeskonna kohta - võit tagab neile pääsu 32 parema hulka ja selle kindlustamine juba kahe vooruga oleks parasjagu ootamatu.

Kaks võistkonda olid tegelikult vastakuti üsna hiljuti ehk mullu novembris Colorados. Siis asus Austraalia juhtima, aga USA oli siiski veidi domineerivam pool ja võitis lõpuks 2:1.

Ameeriklaste üks suuremaid murekohti enne kohtumist on Christian Pulisici seisukord. Üks võtmemängijaid vigastas Paraguay vastu säärelihast ja vahetati poolajal välja. Samas näitas ründaja Folarin Balogun end väga säravast küljest ega jäänud kaugele kübaratrikist.

Toimetaja: Siim Boikov

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21.50
ETV
D-alagrupp
USA - Austraalia
Kommenteerivad Ivar Lepik ja Marko Pärnpuu

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