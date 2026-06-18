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VAATA OTSE | Tšehhi ja Lõuna-Aafrika Vabariik püüavad punktiarvet avada

Jalgpalli MM
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Jalgpalli MM

Täna kell 18.50 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli MM-finaalturniiri A-alagrupi teise vooru kohtumiselt Tšehhi - Lõuna-Aafrika Vabariik. Kommenteerivad Ivar Lepik ja Marko Pärnpuu. Sündmuste käiku saab jälgida ka ERR-i spordiportaali otseblogis.

Enne mängu:

Tšehhi ja Lõuna-Aafrika Vabariik mõlemad alustasid MM-finaalturniiri kaotusega. Lõuna-Aafrika Vabariik jäi MM-i avamängus 0:2 alla Mehhikole ning Tšehhi mängis Lõuna-Korea vastu lõpus edu maha ja kaotas 1:2.

Lõuna-Aafrika Vabariik peab tänases mängus hakkama saama ilma poolkaitsjate Sphephole Sithole ja Themba Zwaneta, kes teenisid veidi kaootiliseks kiskunud mängus Mehhikoga punase kaardi. Tšehhil ei ole ühtegi mängijat mängukeelu all.

Tšehhi ja Lõuna-Aafrika Vabariik on varem omavahel vastamisi läinud vaid korra. 29 aastat tagasi toimunud FIFA konföderatsioonide karikaturniiril leppisid koondised 2:2 viiki. Tolles mängus lõi mõlemad Tšehhi väravad hiljem Liverpooliga Meistrite liiga võitjaks tulnud Vladimir Šmicer. Lõuna-Aafrika Vabariigi väravate eest kandsid hoolt Brendan Augustine ja Helman Mkhalele, seejuures on Mkhalele praegu rahvuskoondise abitreener.

Ööl vastu reedet toimub MM-il veel kolm kohtumist: kell 22 pannakse pall mängu Šveits - Bosnia ja Hertsegoviina kohtumises (B-alagrupp), kell 1 alustavad lahingut Kanada - Katar (B-alagrupp) ning kell 4 kohtuvad Mehhiko - Lõuna-Korea (A-alagrupp).

Toimetaja: Henrik Laever

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18.50
ETV2
A-alagrupp
Tšehhi – Lõuna-Aafrika Vabariik
Kommenteerivad Ivar Lepik ja Marko Pärnpuu

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