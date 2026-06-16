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TÄNA OTSE | Prantsusmaa loodab MM-il vältida 24 aasta tagust fiaskot

Jalgpalli MM
Jalgpalli MM

Jalgpalli MM-il üheks suursoosikuks peetav Prantsusmaa alustab turniiri teisipäeval mänguga Senegali vastu. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 21.50, kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Markus Jürgenson.

2002. aastal alustas Prantsusmaa MM-i tiitlikaitsjana just Senegali vastu, aga Aafrika koondis sepistas toona turniiri avamängus suurüllatuse ja võitis Papa Bouba Diopi väravast 1:0. Ka ülejäänud turniir on prantslastel siiani hästi meeles, ent mitte rõõmsatel põhjustel, sest vaatamata staaridest kubisenud koosseisul jäidki neil väravad löömata ja koju mindi saba jalge vahel.

Taaskord sõitis kahel eelmisel MM-il finaali jõudnud Prantsusmaa turniirile ühe suursoosikuna, kaks viimast Meistrite liiga finaali võitnud Pariisi Saint-Germaini koosseisust on meeskonnas kuus mängijat ning ründeliin eesotsas Kylian Mbappe, Ousmane Dembele ja Michael Olisega kindlasti üks võimsamaid, mida koondisejalgpallis kunagi nähtud.

Sellegipoolest võib Senegal tunda, et nad on võimelised veerand sajandi eest juhtunut kordama. Alles üle-eelmisel nädalal kaotas Prantsusmaa kontrollmängus 1:2 Elevandiluurannikule; Senegal krooniti aasta alguses palju kirgi kütnud turniiril Aafrika meistriks, enne kui neilt tiitel läbi bürokraatia ära võeti.

Lisaks neile kuuluvad MM-finaalturniiril I-alagruppi Iraak ja Norra, kes panevad omavahelises kohtumises palli mängu Eesti aja järgi tund pärast südaööd.

Toimetaja: Anders Nõmm

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Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Markus Jürgenson

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