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USA loots loodab, et tähtmängija vigastus ei ole tõsine

Jalgpalli MM
Christian Pulisic.
Christian Pulisic. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jalgpalli MM

USA jalgpallikoondis alustas MM-i kindla 4:1 võiduga Paraguay üle, kuid võitu tumestas ääreründaja Christian Pulisici vigastus.

Pulisic alustas Paraguay vastu algkoosseisus ja aitas omadel avapoolajal 3:0 eduseis haarata, kuid peatreener Mauricio Pochettino vahetas ta teiseks poolajaks Sebastian Berhalteri vastu välja.

USA loots avaldas mängu järel, et Pulisic vigastas säärelihast. "Ta sai juba enne mängu treeningul löögi. Loodame, et see pole kuigi tõsine. Kui ta lõpetas avapoolaja, siis ta ei suutnud enam kõndida," ütles Pochettino.

Pulisic ise usub, et on 19. juunil toimuvaks teise vooru kohtumiseks Austraaliaga mänguvalmis. "Sain esimesel poolajal väikese löögi vastu jalga, säärepiirkonda. Täna pidin ettevaatlik olema, aga loodan, et paari päeva pärast on kõik korras. Olen varemgi sarnase löögi saanud, nii et ma ei usu, et see on midagi tõsist," sõnas ta.

27-aastane Pulisic on USA särgis löönud 87 kohtumisega 33 väravat, millega on koondise läbi aegade paremuselt viies väravakütt. Rekordit (57 väravat) jagavad Clint Dempsey ja Landon Donovan. Klubijalgpallis esindab Pulisic 19-kordset Itaalia meistrit Milani.

Toimetaja: Henrik Laever

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