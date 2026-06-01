Teenekas Mehhiko väravavaht sõidab oma kuuendale MM-ile

Mehhiko koondise peatreener Javier Aguirre valis võrreldes Katari MM-iga koosseisu 13 uut nägu. Vanadest olijatest on ka seekord nimekirjas näiteks poolkaitsja Edson Alvarez, ründaja Raul Jimenez ja 40-aastane väravavaht Guillermo Ochoa, kes osales esimest korda MM-il juba 2006. aastal Saksamaal ning sõidab nüüd oma kuuendale finaalturniirile. Nelja aasta tagusel MM-il oli Ochoa koondise esikinnas, aga praeguseks täidab ta Raul Rangeli järel varuväravavahi rolli.

Koondise pesamuna on alles 17-aastane ründav poolkaitsja Gilberto Mora, kellest võib saada läbi aegade noorim MM-il debüteerinud mehhiklane. Hetkel kuulub see rekord Manuel Rosasele, kes oli 1930. aasta MM-il debüteerides 18 aasta ja 88 päeva vanune.

26 koondislasest 12 mängivad klubi tasandil Mehhiko kõrgliigas. Euroopa tippliigadest on esindatud Inglismaa, Hispaania ja Itaalia kõrgliigad, aga leidub ka Venemaal, Küprosel ja Saudi Araabias leiba teenivaid mängijaid.

Mehhiko koondis jõudis alates 1994. aastast seitsmel järjestikusel finaalturniiril kaheksandikfinaali, kuid stabiilne seeria lõppes Kataris, kus jäädi alagrupis Argentina ja Poola järel kolmandaks. Tänavusel MM-il kuulub Mehhiko ühte alagruppi koos Lõuna-Aafrika Vabariigi, Lõuna-Korea ja Tšehhiga.

Mehhiko koondise koosseis MM-finaalturniiril:

Väravavahid: Raul Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Kaitsjad: Jorge Sanchez (PAOK), Israel Reyes (Club America), Cesar Montes (Moskva Lokomotiv), Johan Vasquez (Genoa), Jesus Gallardo (Toluca), Mateo Chavez (AZ).

Poolkaitsjad: Erik Lira (Cruz Azul), Orbelin Pineda (Ateena AEK), Alvaro Fidalgo (Real Betis), Roberto Alvarado, Brian Gutierrez, Luis Romo (Guadalajara), Edson Alvarez (West Ham), Obed Vargas (Madridi Atletico), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Chavez (Moskva Dünamo).

Ründajad: Cesar Huerta (Anderlecht), Alexis Vega (Toluca), Julian Quinones (Al-Qadsiah), Guillermo Martinez (UNAM), Armando Gonzalez (Guadalajara), Santiago Gimenez (AC Milan), Raul Jimenez (Fulham).