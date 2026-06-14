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FIFA maksab MM-ilt kõrvale jäänud kohtunikule täispalga

Jalgpalli MM
Omar Artan
Omar Artan Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpalli MM

Somaalia jalgpallikohtunik Omar Artan saab Rahvusvaheline Jalgpalliliidult (FIFA) sama põhipalga kui teised tänavuseks MM-iks valitud kohtunikud, kuigi tal keelati siseneda Ameerika Ühendriikidesse, kirjutab BBC.

34-aastane Artan saabus eelmisel nädalal Istanbuli kaudu Miamisse, kuid USA piirivõimud pidasid ta lennujaamas kinni, küsitlesid teda 11 tundi ja keelasid riiki sisenemise. BBC andmetel oli kohtunikul kehtiv viisa.

FIFA kinnitas seejärel, et Artan ei saa MM-il kohtunikuna osaleda. FIFA aitas tal reisida Istanbuli kaudu tagasi Somaalia pealinna Mogadishusse.

FIFA president Gianni Infantino nimetas juhtunut kahetsusväärseks. Artan sai siiski kõrgetasemelise määramise: 2025. aasta Aafrika Jalgpalliliidu CAF-i parimaks meeskohtunikuks valitud Artan nimetati augustis Salzburgis peetava Euroopa Superkarika finaali peakohtunikuks. Seal lähevad vastamisi Paris Saint-Germain ja Aston Villa. 

BBC teatel maksab FIFA Artanile siiski sama põhipalga, mida saavad teised MM-iks valitud kohtunikud. Ametlikult pole teada, kui suur see summa on.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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