Norra süüdistas mängu ära jätnud Šotimaad ebaprofessionaalsuses

Norra jalgpallikoondise peatreener Stale Solbakken kritiseeris Šotimaad pärast seda, kui šotlased tühistasid vahetult enne kohtumist kahe meeskonna vahel esmaspäevaks planeeritud treeningmängu.

Põhja-Carolinas Charlotte'is toimuma pidanud kohtumine oli kokku lepitud juba mitu kuud tagasi ning selle eesmärk oli anda enne MM-finaalturniiri mänguaega eelkõige varumängijatele. Reutersi teatel sai Norra koondis mängu ärajäämisest teada alles reede hilisõhtul pärast viimast treeningut.

"See tuli mulle täieliku üllatusena ja minu hinnangul oli Šotimaa käitumine ebaprofessionaalne. Veelgi ebaprofessionaalsem on see, et Steve Clarke ei helistanud mulle ise, vaid info edastati meeskonna mänedžeri kaudu pärast meie treeningu lõppu," sõnas Solbakken Norra rahvusringhäälingule.

Solbakken kahtles ka põhjenduses, mille kohaselt loobuti kohtumisest vigastuste tõttu. "Ma ei usu, et vigastused, millele nad viitavad, tekkisid viimases treeningus," lisas ta.

Šotimaa peatreener Steve Clarke kinnitas BBC-le, et otsus sündis ettevaatusabinõuna. Tema sõnul korjas meeskond eelmisel nädalal üles mõned väiksemad vigastused ning enne MM-i ei soovitud mängijatega riskida.

Šotimaa jalgpalliliit kaitses samuti oma otsust ning märkis, et selliste kohtumiste korraldamine käib tavapäraselt meeskondade mänedžeride, mitte peatreenerite kaudu. Samuti avaldati üllatust, et esialgu avalikkuse eest varjatuna planeeritud mängu kohta jõudis info Norra meediasse.

Norra alustab MM-finaalturniiri 16. juunil kohtumisega Iraagi vastu, Šotimaa esimene vastane on 14. juunil Haiti.