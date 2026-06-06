FIFA pakkus kompromissi: ohutumad veepudelid on siiski lubatud

Esialgse versiooni järgi ei tohtinud pealtvaatajad võtta staadionitele kaasa isiklikke pudeleid. Reedel teatas organisatsioon aga, et tuua võib siiski väiksemaid, kuni 0,59-liitriseid pehmemast materjalist plastikpudeleid. Suuremad ja kõvemast materjalist pudelid jäävad endiselt keelatuks.

FIFA esialgne otsus tekitas palju kriitikat, sest temperatuurid MM-finaalturniiri kohtumistel ähvardavad kerkida üsna kõrgele ja publikut võib ohustada dehüdratsioon. Erinevate fännigruppide kõrval kritiseeris otsust ka näiteks Suurbritannia peaminister Keir Starmer, kes nimetas seda valeks ja rahast ajendatud otsuseks.

Nimelt saab MM-finaalturniiri staadionil müüa vaid ametliku sponsori Coca-Cola erinevaid tooteid ja säärased piirangud suurendavad eeldatavalt läbimüüki. Hiljem FIFA aga korrigeeris otsust ja staadionile pääseb teatud tingimustel ka oma veega.

FIFA on staadionile toodava kraami osas väga tähelepanelik, kuna emotsionaalne publik võib erinevaid esemeid kohtumise jooksul väljakule loopida ja ohustada nii jalgpallurite kui ka teiste pealtvaatajate tervist.