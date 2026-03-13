TV 10: Kristjan Kanter tegi Võrus pere parima tulemuse

Tallinnas asuvas Emili Koolis õppiv 11-aastane Kanter teenis 72 poisi konkurentsis kolmanda koha, ületades 1.40. Eduka hüppe järel treener Krista Viipsi ning isa-emaga plaksu löönud Kanter näitas head keskendumist, sest suutis viis kõrgust järjest ületada esimesel katsel.

Kaks korda nädalas käib ta kergejõustikutrennis, korra nädalas mängib tennist. TV 10 vabariiklikule etapile pääses ta esmakordselt ja sai kohe pjedestaalile. "Tunnen end väga toredalt ja ootan järgmist võistlust. Täna saingi uue rekordi, olen kõrgust hüpanud kolm aastat. Isa tahtis, et ma läheks korvpalli, aga mulle meeldis kergejõustik rohkem," ütles Kristjan Kanter.

Millist nõu isa andnud on? "Jookse hästi kiiresti ja tõuka hästi kõrgele," vastas poeg.

Olümpiavõitjast isa oli võistlust jälgides rahulikum, tema sõnul oli ema rohkem närvis. "Ma olen neid võistlusi rohkem kogenud. Taustajõuna on oluline näidata välja võimalikult rahulikku närvi. Kui oled taustal närvis, siis peegeldad seda ka lapsele. Ise olin rahulik ja ta on näidanud head kokku võtmise võimet. Juba eelmisel kevadel, kui ta võistles, mulle see võime meeldis," rääkis Gerd Kanter.

Ta tõdes, et TV 10 Olümpiastardi võistlustingimused on võrreldes ajaga, kui tema osales, suuresti muutunud. "Tingimused on teinud väga suure hüppe, eks see kajastub ka tulemustes. Me teeme mõõdukalt ja pigem naudime seda protsessi, see on kõige tähtsam," rääkis olümpiavõitja.

"Isa esimene armastus korvpalli vastu oli tugev, aga mulle meeldib, et kergejõustikku teda utsitama ei pea. Ise tahab minna ja mingid eesmärgid tema enda vaatevinklist on juba täidetud. Mulle meeldis see, et enne esimest kohalikku etappi, ta leidis kodust ühe vana TV 10 treeningpäeviku ja päev enne võistlust täitis selle ära. Kirjutas viimaste trennide tegemised ja pani sinna mõned eesmärgid. Mõnda eesmärki pidin utsitama, aga kõrguses tahtis saada esimesel etapil medalit, see õnnestus. Nüüd poodiumikoht, emotsiooni on juba piisavalt. Võiks anda indu, et trennis rohkem käia," lisas Gerd Kanter.

Gerd Kanter Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

Piirkondlikel etappidel jagatakse sel hooajal uuendusena sarja sümboolikaga medaleid. Kristjan Kanter sai Tallinna linna etapil hõbeda ja ütles, et just medalite võitmine on tema eesmärgiks. "Kõik, mis ma tahan, on medal. See on kõige tähtsam," ütles noorsportlane.

Treener Krista Viipsi jäi isikliku rekordiga rahule. "Tema võistlusärevus, ta ei ole nii suurel võistlusel käinud, aga muidu kõik hästi. Seda on veel vara öelda, mis ala peal, aga hetkel on kõrgus ja teivas ta lemmikud. Eks näis!" rääkis treener.

Kristjan Kanteriga sama tulemust näidanud Romeo Säre Võru Kreutzwaldi Koolist sai samuti kolmanda koha auhinna. Teise koha napsas 11-aastane Joonas Priks, kes ületas kõrguse 1.45. Joonas tegeleb kergejõustikuga neli korda nädalas ja õpib Viljandi Paalalinna Koolis.

"Olen hüpetega väga rahul, kõrgus on hea. Kõrgus sobib mulle. Mul ei otseselt suurt unistust ja eeskuju, aga tahaks MM-ile või olümpiale saada!" ütles ta.

Alavõidu võttis Art Aleksander Tatter, kes ületas ainsana kõrguse 1.48. Peretraditsiooni jätkavat 11-aastast Tallinna Reaalkooli õpilast juhendab isa Ahto Tatter. Eelmise hooaja lõpetas ta TV 10 sarja üheksavõistluse võiduga.

"Päris hea oli, 1.53 ajasin napilt maha, aga olen ise väga rahul sellega. Tõstsin väga hästi puusa ja tõukasin kõrgele. Viimane nädal eriti trenne ei teinud, puhkasin rohkem. Lihased olid hästi väsimusest välja tulnud," rääkis Tatter.

Nooremate poiste kõrgushüppe rekord on sarja ajaloo vanim ning püsib 1.70 Valter Külveti nimel juba 50 aastat.