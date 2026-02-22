X!

Viimane kurlingu kuldmedal läks Rootsi naiskonnale

OM2026
Rootsi kurlingunaiskond
Rootsi kurlingunaiskond Autor/allikas: SCANPIX/AP
OM2026

Milano Cortina taliolümpiamängudel jagati pühapäeval välja viimane medalikomplekt kurlingus, kulla sai kaela pingelises finaalis võidu võtnud Rootsi naiskond.

Naiste olümpiaturniiril üheksast kohtumisest seitse võitnud ja poolfinaalis Kanada alistanud rootslannad läksid otsustavas kohtumise avavooru järel Šveitsi vastu juhtima 2:0. Kuuendasse vooru mindi Rootsi 3:1 eduseisul, aga šveitslannad said järgmises voorus kaks silma ja viigistasid.

Rootsi lisas järgmise kahe vooruga veel kaks punkti, aga Šveits jõudis üheksanda vooru lõpuks taas viigiseisuni ja ees ootas otsustav kümnes voor. Rootsi sai aga kasutusele võtta viimase viske eelise ning Anna Hasselborg tõukas viimase kiviga šveitslannad ringist, vormistades Rootsile 6:5 võidu.

Kapten Hasselborgi jaoks oli tegemist teise olümpiakullaga, rootslanna võidutses ka kaheksa aastat tagasi Pyeongchangis ning teenis 2022. aastal Pekingis hõbemedali.

Laupäeval toimunud pronksimängus oli võidukas Kanada, kes alistas USA 10:7.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

olümpiauudised

15:43

Viimane kurlingu kuldmedal läks Rootsi naiskonnale

14:50

VAATA OTSE | Olümpia hokiturniir kulmineerub Kanada ja USA vastasseisuga Uuendatud

14:32

Rehemaa: Eesti murdmaasuusatamine elab

14:07

Keidy Kaasiku: tuleb lihtsalt endasse uskuda!

13:57

Andersson ületas finišijoone uhkes üksinduses, Keidy Kaasiku sai 13. koha Uuendatud

13:06

Eileen Gu võitis olümpia viimasel võistlusel kuldmedali

12:09

Kanada kurlingumeeskond tuli 12-aastase pausi järel taas olümpiavõitjaks

11:30

TÄNA OTSE | Milano Cortina olümpia lõppeb suurejoonelise tseremooniaga

sport.err.ee värsked uudised

16:21

Bobisõit jätkub Saksamaa domineerimisel

15:43

Viimane kurlingu kuldmedal läks Rootsi naiskonnale

15:09

Alcaraz ja Pegula said Lähis-Idas karikat tõsta

14:50

VAATA OTSE | Olümpia hokiturniir kulmineerub Kanada ja USA vastasseisuga Uuendatud

14:32

Rehemaa: Eesti murdmaasuusatamine elab

14:07

Keidy Kaasiku: tuleb lihtsalt endasse uskuda!

13:57

Andersson ületas finišijoone uhkes üksinduses, Keidy Kaasiku sai 13. koha Uuendatud

13:06

Eileen Gu võitis olümpia viimasel võistlusel kuldmedali

12:41

Asi koduklubi küttis vastasele pea sajapunktilise sauna

12:09

Kanada kurlingumeeskond tuli 12-aastase pausi järel taas olümpiavõitjaks

11:30

TÄNA OTSE | Milano Cortina olümpia lõppeb suurejoonelise tseremooniaga

11:02

Schjönning-Larseni koduklubi teenis lisaminutitel viigipunkti

10:30

TÄNA OTSE | Olümpiakangelane Sildaru võetakse Tallinnas pidulikult vastu

09:21

Flora pani Taliturniirile punkti võiduga Paide üle

08:17

Vigastuse seljatanud Veesaar vedas North Carolina rekordpubliku ees võidule

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo