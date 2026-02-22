Viimane kurlingu kuldmedal läks Rootsi naiskonnale

Naiste olümpiaturniiril üheksast kohtumisest seitse võitnud ja poolfinaalis Kanada alistanud rootslannad läksid otsustavas kohtumise avavooru järel Šveitsi vastu juhtima 2:0. Kuuendasse vooru mindi Rootsi 3:1 eduseisul, aga šveitslannad said järgmises voorus kaks silma ja viigistasid.

Rootsi lisas järgmise kahe vooruga veel kaks punkti, aga Šveits jõudis üheksanda vooru lõpuks taas viigiseisuni ja ees ootas otsustav kümnes voor. Rootsi sai aga kasutusele võtta viimase viske eelise ning Anna Hasselborg tõukas viimase kiviga šveitslannad ringist, vormistades Rootsile 6:5 võidu.

Kapten Hasselborgi jaoks oli tegemist teise olümpiakullaga, rootslanna võidutses ka kaheksa aastat tagasi Pyeongchangis ning teenis 2022. aastal Pekingis hõbemedali.

Laupäeval toimunud pronksimängus oli võidukas Kanada, kes alistas USA 10:7.