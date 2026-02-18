Mikaela Shiffrin tuli slaalomis kahekordseks olümpiavõitjaks

Shiffrin võitis esimese laskumise ajaga 47,13 ning edestas teise koha saavutanud sakslannat Lena Dürri 0,82 sekundiga. Ülejäänud konkurendid kaotasid Shiffrinile rohkem kui ühe sekundiga.

Teisel laskumisel sai Shiffrin kirja paremuselt teise aja (51,97), teda edestas üksnes koondisekaaslane Paula Moltzan (51,39). Kahe laskumise kokkuvõttes kujunes Shiffrini võiduajaks 1.39,10 ning temast sai šveitslanna Vreni Schneideri järel alles teine naine, kes võitnud slaalomis kaks olümpiakulda.

Hõbemedali sai kaela šveitslanna Camille Rast, kes oli Shiffrinist kokkuvõttes 1,5 sekundit aeglasem. Pronksmedali teenis rootslanna Anna Swenn Larsson (+1,71).

Naiste slaalomiga lõppesid Milano Cortina mängude mäesuusavõistlused. Kõige edukam riik nii kuldmedalite kui ka medalite koguarvu poolest oli Šveits nelja kulla, kolme hõbeda ja kahe pronksiga. Seejuures neljast kullast kolm võitis Franjo von Allmen.

Enne esimest laskumist:

Naiste slaalomi esimeses laskumises stardib 95 sportlast. Suurimaks kullasoosikuks on ameeriklanna Mikaela Shiffrin, kes on oma karjääri 108 MK-etapivõidust 71 teeninud slaalomis ning kindlustas enne taliolümpiat slaalomi arvestuses oma üheksanda kristallgloobuse.

Shiffrin tuli slaalomis olümpiavõitjaks 2014. aastal Sotšis, kuid jäi neli aastat hiljem PyeongChangis esimesena medalita ning eelmisel olümpial Pekingis ei saanud tulemust kirja.

Pekingi mängudel krooniti olümpiavõitjaks slovakitar Petra Vlhova, kelle järel teenisid kahvatumad medalid austerlanna Katharina Liensberger ja šveitslanna Wendy Holdener.